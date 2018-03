قضيته تصل إلى المحكمة العليا في أميركا..لماذا يطالب مخرج أفلام جيمس بوند بـ2.5 مليون دولار؟

يُطالب أحد مساعدي الإخراج لأفلام جيمس بوند، والذي ترك عمله إثر إصابة مهنية تعرض لها في أثناء تصوير فيلم Spectre، بـ2.5 مليون دولار؛ تعويضاً عن خسائره.

وكان تيري مادن يصور أحداث الفيلم -حسب تقرير The Telegraph- بالنمسا عندما انحرفت شاحنة الكاميرا عن طريقها لتصطدم به وتتعلق بقدمه.

