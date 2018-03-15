"أوقِفوا القتل".. ممثل هوليوودي يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بذكرى الثورة السورية

أعلن الممثل السوري جهاد عبدو وزوجته الرسامة والمحامية فاديا عفاش الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، وذلك بالتزامن مع مرور 7 سنوات على المذابح والقتل بسوريا.

وقد أعلن الزوجان، عبر فيديو بثَّه جهاد على حسابه بـ"تويتر"، أن سوريا دخلت عامها السابع من القتل، وهي فترة أطول من فترة الحرب العالمية الثانية، مطالبَين بوقف القتل.



Open #hunger_strike 4 urgent actions #stop_killing_in_Syria

peaceful solidarity w voiceless victims #protect_civilians . نعلن #إضراب_عن_الطعام #وقف_القتل #احمي_المدنيين pl share&invite people to share action&participate even for 1 day pl share الرجاء المشاركة ولو ليوم واحد فقط pic.twitter.com/eQoL0nQRa5 — JayAbdo جهاد عبده (@JayAbdoActor) March 15, 2018

وفي الفيديو، قالا عبدو وعفاش، اللذان ظهرا وهما مرتديان تيشيرت أسود اللون مكتوباً عليه كلمة "سوريا"، إن إضرابهما هو وسيلتهما للتعبير السلمي عن تضامنهما مع الضحايا الذين خُنقت أصواتهم.

فيما دعوا الآخرين للانضمام إلى الإضراب؛ لوقف "حمام الدم" في سوريا، ولو ليومٍ واحد.

يأتي إعلان الإضراب المفتوح هذا من الممثل وزوجته، بالتزامن مع الذكرى السابعة للثورة السورية، مع انطلاق تظاهرات مطالِبة بإسقاط نظام الأسد في 15 مارس/آذار 2011.

ويُعدّ عبدو، الحاصل على دبلوم الهندسة المدنية، من الوجوه السينمائية المعروفة في سوريا والوطن العربي، وشارك في نحو 43 فيلماً، بالإضافة إلى عشرات المسلسلات، التي يعد أبرزها "باب الحارة".

وقد غادر سوريا عام 2011، بعد تعرُّضه لمضايقات من أجهزة المخابرات التابعة للنظام السوري؛ لاتهامه إياها بالفساد وتعذيب المعارضين، وانتقل مع زوجته المعارضة أيضاً إلى الولايات المتحدة.

وهناك، عمل عبدو (55 عاماً)، بداية في محل زهور ثم في توصيل البيتزا، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، وذلك قبل أن يعود إلى عمله الفني بمشاركة الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان فيلم Queen of the Desert عام 2015، وكذلك فيلم Bon Voyage في عام 2016.









كما عمل مع الممثل الأميركي توم هانكس، بالإضافة إلى اشتراكه في فيلم وثائقي من إنتاج جامعة Southern California، يروي رحلة لجوء ممثل سوري والمشاق التي عاناها حتى الوصول إلى أحلامه، بحسب موقع "العربية.نت".









وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، نشر الممثل السوري تعليقاً عبر صفحته على فيسبوك، أعلن فيه بفخر انتسابه لنقابة الفنانين الأميركيين، بعد مشاركته في فيلمين عالميين.









الفنان السوري الذي اشتهر بدوره في مسلسلات “إخوة التراب” و”أيام الغضب” و”الطير” و”مرايا” يتقن 4 لغات هي: الإنكليزية والإسبانية والرومانية والروسية، بحسب تقريرٍ سابق لـ"هاف بوست عربي".









وقد تزوج عبدو زوجته الحالية عام 2006، بعد تجربة زواج -استمرت 3 سنوات فقط- بالممثلة رباب كنعان ورُزق سنة 1998، وذلك بعد إنجابهما طفلتهما جوليا.







