بوراك أوزجيفيت يحارب الإرهاب في سوريا بفيلمه الجديد.. مليون ونصف مليون مشاهَدة للإعلان في يوم واحد

حاز أول إعلان دعائي لفيلم الممثلَين التركيَّين بوراك أوزجيفيت وكرم بورسين، على نحو 1.5 مليون مشاهَدة خلال يومٍ واحد من نشره على يوتيوب.









الإعلان لفيلم يحكي قصة جنديَّين تركيَّين دخلا عبر الحدود إلى سوريا لمحاربة الإرهاب، ومن المنتظر عرضه في 6 أبريل/نيسان 2018، بحسب صحيفة Takvim التركية.









وقد استمر إنتاج الفيلم 10 أسابيع تقريباً في مدينة إسكي شهير، حيث تم بناء مواقع التصوير، كما تم تصوير بعض لقطات الفيلم في قرية بيلاجيك زمزمية على كونها القرى السورية؛ وذلك لصعوبة التصوير داخل سوريا.

وقد استُخدم في الفيلم 3 آلاف قطعة سلاح وذخيرة مختلفة، كما تم تفجير 2500 قنبلة يدوية أيضاً.









كان بوراك قد حوَّل جزءاً من منزله إلى ساحة قتالية في وقتٍ سابق؛ لتناسب تصوير بعض لقطات الفيلم الجديد؛ إذ سيكون هو وبورسين عدوَّين في هذا الفيلم.

يُذكر أن الممثل بوراك أوزجيفيت اشتُهر في العالم العربي بلعبه دور "عمر" في مسلسل "الحب المستحيل"، ودور "بوراك" بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013، وهو من مواليد 24 يناير/كانون الثاني 1984 في مدينة أسطنبول.