قريباً سنردُّ على بريطانيا.. موسكو: موقف لندن بخصوص الجاسوس المسموم غير مسؤول

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الخميس 15 مارس/آذار 2018، إن بلاده ستتخذ إجراءاتٍ للردِّ على بريطانيا في القريب العاجل.



وأضاف بيسكوف، أن روسيا تنظر بحيرة إلى الموقف البريطاني بشأن قضية ضابط المخابرات السابق سيرغي سكريبال، إذ إن موقف لندن لا يقوم على وقائع، إنه غير مسؤول، وينتهك القانون الدولي، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وشدَّد على أن "الجانب الروسي ليست له علاقة بحادث سكريبال".

ولفت أن "الاتهامات صدرت حتى قبل ظهور أي معلومات عن المادة المستخدمة، ما يدعو إلى الحديث، في هذه الحالة، عن وجود كل علامات الاستفزاز ضد روسيا".



وأوضح بيسكوف: "لذلك، نحن قلقون إزاء هذا الوضع، لكننا سنصبر، ونواصل بثبات إيصال موقفنا إلى الرأي العام: الجانب الروسي لا صلة له بالحادث".



وأمس الأربعاء، اتهمت لندن روسيا بالتورط في تسميم العميل الروسي سكريبال وابنته يوليا، ورفضت السفارة الروسية في لندن تلك الاتهامات، وأرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية، تنصُّ على ضرورة إجراء تحقيق مشترك.



وتبادل البلدان اتخاذ إجراءات عقابية، بينها طرد دبلوماسيين.



وعثرت السلطات البريطانية على سكربيل وابنته مغشياً عليهماً على مقعد وسط مدينة سالزبري، وما زال الاثنان في حالة حرجة، لكنها مستقرة.



وكان العميل الروسي السابق كشف للمخابرات البريطانية عن عشرات الجواسيس الروس، قبل القبض عليه في موسكو، عام 2004.



وبعد عامين، صدر بحق سكربيال حكم بالسجن (13 عاماً)، ثم حصل على حقِّ اللجوء في بريطانيا، عام 2010، إثر مبادلته مع جواسيس روس.