خليجي يشتم مورينيو في وجهه! انفعل بسبب خسارة "مانشستر يونايتد" على ملعبه.. بماذا وصفه؟

أغضبت خسارة فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، خلال مباراته، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل واحد على ملعبه ووسط جماهيره، أغضبت مشجعيه في المدرجات، إلى درجة جعلتهم يسبُّون مدربَ الفريق جوزيه مورينيو.

في فيديو نشره أحد المشجعين على الشبكات الاجتماعية، شتم شابٌّ خليجي المدرب البرتغالي بعد انتهاء المباراة. أثناء مرور مورينيو من أمام المدرجات، قال المشجع الخليجي: "يا مترجم، نزل بوغبا ومارسيال، نزل بوغبا ومارسيال يا كلب".

🎥 غضب أحد جماهير اليونايتد على جوزيه مورينهو في مباراة الأمس . pic.twitter.com/UupC5sdtef — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) ١٤ مارس، ٢٠١٨

المشجع علَّق على قرار مورينيو بجعل نجمي المنتخب الفرنسي، بول بوغبا وأنطوني مارسيال، يجلسان خلال المباراة على مقاعد البدلاء.

وتُطلق الجماهير العربية عبر الشبكات الاجتماعية، لقب "المترجم" للسخرية من مورينيو، في إشارة إلى عمله مترجماً للمدرب الإنكليزي الشهير بوبي روبسون قبل سنوات طويلة.

يشار إلى أن الفريق الإنكليزي ودَّع البطولة من الدور ثمن النهائي، بعد التعادل السلبي ذهاباً. بهذه النتيجة تأهل فريق إشبيلية إلى دور ربع النهائي، في انتظار القرعة التي ستقام يوم الجمعة 16 مارس/آذار 2018. وعلَّق مورينيو على خروج فريقه بأن هذا "ليس بالأمر الجديد على النادي".