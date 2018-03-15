قاضٍ أميركي يرفض دعوى رفعها والد المخترع السوداني الصغير لأن "حقوقه لم تنتهك".. سجن بسبب "ساعة" ظنوا أنها قنبلة!

رفض قاضٍ أميركي النظرَ في قضية رفعها والد المراهق السوادني الأصل أحمد محمد (14 عاماً)، الذي عُرف إعلامياً بـ"مخترع الساعة"، والذي اتُّهم بالإرهاب بسبب ساعة اخترعها أخذها معه إلى المدرسة، وظنَّ الجميع أنها قنبلة.

وقد رفض القاضي سام ليندساي القضية التي قام برفعها والد الطفل المسلم ضد مدينة إرفينغ، حيث حدثت الواقعة، وذلك لرؤيته أن حقوق المراهق لم تنتهك عندما تم توقيفه عام 2015 بمدرسته الثانوية، بسبب تلك الساعة.

الدعوى القضائية التي رفعها والد المخترع الصغير، في أغسطس/آب 2016، بالنيابة عن ابنه، تحت دعوى تعرض ابنه للتمييز الديني والعرقي، رفضها القاضي الفيدرالي، على أساس أن توقيف المراهق كان يهدف لحماية الطلبة وسكان المنطقة المحيطة بالمدرسة، بحسب موقع قناة NBC الأميركي.









أحمد البالغ من العمر 14 عاماً هو طالب من أصول سودانية، تم القبض عليه من مدرسته، على خلفية صناعته لساعة اعتقدت معلمته أنها قنبلة موقوتة.

ووفق ما ذكره الطالب لوسائل الإعلام وقتها، فإنه قام بصناعة الساعة في منزله وأحضرها إلى مدرسة "ماك آرثر" في مدينة آرفينغ بولاية تكساس، لإطلاع مدرس الهندسة عليها.

من جانبه، قال الطالب، إن مدرس الهندسة قال له معلقاً على الساعة، "هذا إنجاز جميل جداً"، لكنه نصحه في الوقت نفسه "بتجنب إطلاع المدرسين الآخرين" عليها.

وأشار أحمد إلى أن مدرسة أخرى انتبهت إلى الساعة عندما بدأت تدق أثناء حصتها، فاعتقدت أن الساعة تشبه القنبلة، وهدَّدته بالطرد، وقامت بإنذار إدارة المدرسة، التي استدعت بدورها الشرطة.

وللمصادفة، كان أحمد يرتدي قميصاً عليه شعار وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عندما ألقت الشرطة القبضَ عليه، كدليل واضح على عشقه للهندسة والتكنولوجيا، كما أنه عضو في نادي الروبوتات.

جدير بالذكر أن أحمد تم إطلاق سراحه في وقت لاحق، حيث قامت المدرسة بمنعه من الحضور لمدة 3 أيام، فيما انتشر هاشتاغ داعم له تحت اسم #IStandWithAhmed على الشبكات الاجتماعية.

وقد تفاعل الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الطفل من خلال تغريدة كتب فيها: "ساعة رائعة، ألا تحب إحضارها إلى البيت الأبيض يا أحمد؟ يجب علينا إلهام المزيد من الأطفال الذين يحبون العلوم مثلك، هذا ما يجعل أميركا عظيمة".



Cool clock, Ahmed. Want to bring it to the White House? We should inspire more kids like you to like science. It's what makes America great. — President Obama (@POTUS) September 16, 2015









كما شارك مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ، بكتابة منشور على حسابه الشخصي، يدعو فيه أحمد لزيارته في مقر الشبكة الاجتماعية الضخمة.



You’ve probably seen the story about Ahmed, the 14 year old student in Texas who built a clock and was arrested when he... Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, September 16, 2015

والتقى أحمد بعدها بعدد من الشخصيات الشهيرة للاحتفاء به، من بينهم الملكة الأردنية رانيا العبدالله، ورئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو.

















