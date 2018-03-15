ستيفن هوكينغ أوصى بكتابة عبارة محدَّدة على قبره.. ماذا أراد أن يقول للعالم؟

قالت صحيفة The Independent البريطانية، إن عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، الذي مات عن عمر يناهز 76 عاماً، أراد أن تُنقش المعادلة المعروفة بمعادلة هوكينغ على شاهد قبره.

تحتوي المعادلة على معظم الأجزاء المهمة لأكثر اكتشافات هوكينغ أهمية على الإطلاق. وهي تشرح بدقة الفكرة التي شكَّلت عمل هوكينغ في بقية حياته، وهي أن الثقوب السوداء ليست سوداء بالكامل، بل تشع وميضاً عُرف باسم إشعاع هوكينغ.

هذا الاكتشاف كما قالت عنه صحيفة Miror البريطانية قادنا إلى طرق جديدة، ليس لفهم الثقوب السوداء فقط، بل الطريقة التي تمدَّد بها الكون وتغيَّر عبر الزمن. ومعظمها يمكن تمثيلها عبر حروف قليلة فقط.









حرف الـS التي تهدف المعادلة لحسابه هو الانتروبيا. وهي جزء معقد، ولكن مهم من الثقوب السوداء، التي يمكن فهمها على أنها مقياس لمدى العشوائية وعدم الانتظام الموجود في النظام. في بعض الأحيان يكتب الحرف وبجانبه BH صغيرة، والتي تمثل اختصاراً لأسماء هوكينغ وجيكوب بيكشتاين، العالم الآخر الذي فعل الكثير للمساعدة في فهم الثقوب السوداء.

بقية المعادلة تمنحنا الأرقام المهمة اللازمة لحساب الانتروبيا. حرف الـh هو ثابت بلانك، وهو ثابت يحظى بأهمية بالغة في ميكانيكا الكم. حرف الـG هو ثابت نيوتن المستخدم في فهم الجاذبية، حرف الـA يشير إلى مساحة أفق الحدث، حرف الـc يشير إلى سرعة الضوء، التي اشتهرت إثر معادلة أينشتاين العظيمة، وحرف الـk هو ثابت بولتزمان، الذي يعد طريقة لفهم ارتباط الطاقة بالحرارة.

قد تبدو كلها معقَّدة قليلاً، لكن كما هي العادة قدَّم هوكينغ مثالاً بسيطاً رائعاً لشرح كيف وصل إلى المعادلة، التي تبدو في ذاتها بسيطة بشكل مخادع.

فقد كتب في 2002 خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ60 "تساءلت على وجه الخصوص إن كان بإمكاننا الحصول على ذرات نواتها عبارة عن أحد الثقوب السوداء البدائية، التي تشكلت في المراحل المبكرة للكون؟ للإجابة عن هذا درست كيفية تشتت المجالات الكمية خارج الثقب الأسود.

كنت أتوقع أن جزءاً من الموجة الناتجة سيمتص والباقي سيتشتت. لكن لدهشتي، وجدت ما بدا كانبعاث من الثقب الأسود. في البداية ظننت أن هناك خطأً في حساباتي، لكن ما أقنعني بأنه حقيقي هو أن ذلك الانبعاث كان ما نحتاج إليه لمعرفة أفق الحدث وانتروبيا الثقب الأسود".

وتابع "أرغب في أن تُنقش هذه المعادلة البسيطة على شاهد قبري".