شركة طيران أميركية ترسل كلباً بالخطأ إلى اليابان وتعطي عائلته حيواناً آخر

تحقق الخطوط الجوية المتحدة في أميركا، في حادثة إرسال الكلب الخاص بإحدى العائلات بمدينة كانساس إلى اليابان عن طريق الخطأ.

وأفادت القناة التلفزيونية التابعة لمدينة كانساس الأميركية KCTV، أن كارا سويندلي وطفليها قد غادرا من ولاية أوريغون إلى مدينة كانساس بولاية ميسوري، الثلاثاء 13 مارس/آذار، على متن الخطوط الجوية المتحدة.

وبحسب موقع CNN ذهبت الأسرة إلى المنشأة المعنية بالشحن لتسلم الكلب الخاص بها من سلالة جيرمن شيبرد، لكن بدلاً من ذلك أعطوهم كلباً من فصيلة جريت دان.

وعلمت سويندلي من ويتشيتا، بولاية كانساس، أن الكلب إيرغو وُضع في رحلة متجهة إلى اليابان، حيث كان من المفترض أن يذهب إليها كلب الجريت دان.

وأرسل موظفو الخطوط الجوية اليابانية الكلب إيرغو على الرحلة العائدة إلى مدينة كنساس، ولكن ليس من الواضح متى سيصل الكلب.

جاءت أنباء مغامرة الكلب إيرغو غير المُخطط لها، بعد اعتراف الخطوط الجوية المتحدة من قبل بموت كلب آخر، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، بعد أن أصرَّت المضيفة على وضعه في صندوق علوي على متن رحلة الطيران المتوجهة من هيوستن إلى نيويورك.

وكانت هناك سيدة على متن الرحلة رقم 1284، يوم الإثنين، ستسافر مع طفليها وكلبهم الصغير، وأصرَّت المضيفة أن تضع السيدة الكلب في مكان التخزين العلوي، خلال رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وكانت النتيجة وفاة الكلب على خطوط الطيران المتحدة، بعد أن أُجبر على البقاء في الخزانة العلوية.

وبحسب ما ذكرت المسافرة ماجي جريمنغر، أرادت السيدة الاحتفاظ بالكلب الذي كان يوجد داخل حقيبة صغيرة مخصصة له تحت المقعد الخاص بها، لكن مضيفة الطيران أصرَّت على وضع الكلب في الخزانة العلوية.

"وجدت السيدة كلبها في نهاية رحلة الطيران ميتاً. جلست السيدة في ممرات الطائرة على الأرض تبكي، وسط حالة من ذهول كل الركاب المحيطين بها"، هكذا أوضح الراكب جريمنغر عبر مجموعة من التغريدات المرفقة بصورة المرأة وأطفالها.

ووصفت الخطوط الجوية الحادثة بأنها "حادثة مأساوية، ما كان ينبغى لها أن تحدث لأن الحيوانات الأليفة لا توضع في الصناديق العلوية".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي توضع فيها الخطوط الجوية المتحدة تحت المجهر فيما يخص معاملاتها للحيوانات، إذ رُفعت دعوى قضائية على الخطوط الجوية المتحدة من قبل أصحاب أرنب عملاق مات على متن إحدى رحلاتهم.