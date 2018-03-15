ساعده صبي عمره 9 سنوات.. الصدفة أنقذت أميركياً سقطت فوقه سيارة

في مدينة سومتر بولاية كارولاينا الجنوبية، أراد ألن كليمونز فكَّ صندوق التروس من سيارته الموستانغ. فأوقف السيارة في فناء منزله باستخدام كتل خشبية، ورافع السيارة، ثم نزل تحتها.

إلا أن السيارة انزلقت بعد ذلك وسقطت على الرجل، كان محاصراً تماماً ولم يستطع التحرك.

وقال كليمونز لمحطة تلفزيون WIS الأميركية "كنت أواجه صعوبة كبيرة في التنفس".



لم يسمع أحد صراخه لطلب المساعدة

ظلَّ لمدة ساعة ونصف الساعة يصرخ ويطلب المساعدة، ولكن دون جدوى. كانت عائلته في الخارج لقضاء بعض الحاجات، وكان الجيران أبعد من أن يسمعوه.

وكان كليمونز قد أوشك بالفعل على الاستسلام، وأضاف لمحطة التلفزيون الأميركية WIS أنها كانت استغاثته الأخيرة لطلب النجدة عندما أسرع نحوه من الحديقة المجاورة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يُدعى مالاشي.

كان مالاشي يزور عمته، عندما سمع استغاثة الرجل.



مالاشي البالغ من العمر 9 سنوات يرفع السيارة

وما إن اقترب الصبي ورأى ما حدث، حتى تصرَّف على الفور. أمسك برافع السيارة الذي كان ملقى بجانبها على الأرض.

وباتباع توجيهات كليمونز تمكَّن من إدخاله أسفل السيارة، ثم بدأ في تحريكه حتى رفع السيارة، وتمكن كليمونز من التنفس مرة أخرى.

وأوضح مالاشي فيما بعد قائلاً "علَّمني عمِّي قبل ذلك كيفية استخدام رافع السيارة".



"لم أكن أعتقد أنني سأعيش نصف ساعة أخرى"

بعد أن رفع مالاشي السيارة، أسرع نحو منزل عمته ليطلب المساعدة.

وفي النهاية تم رفع السيارة باستخدام روافع أخرى، حتى يمكن تحرير كليمونز، وبالفعل تمكن المارة من سحبه من تحت الموستانغ، ومن ثم نقلته فرق الإنقاذ بمروحية إلى المستشفى.

ويؤكد كليمونز قائلاً: "لم أكن أعتقد أنني سأعيش 30 دقيقة أخرى. مع الوقت كان التنفس أصعب".



مالاشي لديه رسالة

يرقد كليمونز الآن في المستشفى، ويتعافى من كسر في ستة أضلاع، وكسر في الحوض. وأضاف للقناة الأميركية Wach، أنه يأمل في العودة قريباً إلى منزله.

كما يتطلع إلى تقديم الشكر للصبي الصغير الذي أنقذ حياته.

فيما يأمل مالاشي أيضاً في أن يتعافى كليمونز قريباً ويخرج من المستشفى. وفي مقابلة أجرتها محطة Wach الأميركية مع البطل الصغير، كانت لديه رسالة قال فيها: "مهما كنت صغيراً أو كبيراً، كن دائماً مفيداً لغيرك".