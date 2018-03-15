مغنٍّ مصري جديد يعلن عن إحياء حفل في السعودية.. بعد تامر حسني وحماقي

استمراراً لحفلات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تعاقدت الهيئة مع مغنٍّ مصري جديد لإحياء حفل فني في المملكة.

إذ أعلن عضو فريق "واما" الغنائي محمد نور، عن إحياء أول حفل له في المملكة، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

وفي منشوره على إنستغرام، كتب نور: "لكل جمهوري الجميل اللي في السعودية. إن شاء الله الحفلة شهر أبريل القادم".

ويعتبر نور ثالث مغنٍّ مصري تتعاقد معه الهيئة لإحياء حفلاتٍ في جدة، حيث يوجد حفل لتامر حسني، في 30 مارس/آذار الجاري، وسيكون حفل تامر حسني هو أول حفل مختلط في السعودية.

وبعده يقام حفل للمطرب محمد حماقي، في 5 أبريل/نيسان المقبل، بينما لم يحدد نور تاريخاً محدداً لحفله.

وفي اليوم التالي 6 أبريل/نيسان 2018، يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفله الأول في المملكة، بينما لم يحدد نور موعد حفله، واكتفى بإعلان أنه في أبريل/نيسان.



والنجم الكبير #وائل_الجسار 🎤✨

راح يحيي لنا حفل آخر يوم الجمعة 6 أبريل 👏🏻

في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية #جدة 📍#روزنامة_الترفيهhttps://t.co/rqqoLWS9VJ pic.twitter.com/BE1Z2BZaQP — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) March 8, 2018

وقد شهدت المملكة حفلات عدة لمطربين عرب وأجانب، خلال الأشهر الماضية، من بينهم المطربة اليمنية بلقيس، والموسيقار العالمي ياني، حفل "راب" للمطرب العالمي نيللي.

بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح سينما، بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى استضافة أول أسبوع موضة عربي، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.