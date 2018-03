تخيل أنك تزوجت فتاة ثم تكتشف صدفة أنه قبل 10 سنوات كنتما في نفس اليوم في نفس المكان تنظران لنفس الكاميرا دون أن تعرفا بعض

وقف شخصان غريبان لا يعرف أحدهما الآخر لالتقاط صورة في المكان نفسه أمام تمثال أحمر شاهق بأحد الميادين في الصين. بالصدفة، ظهرا في الصورة نفسها، وعينُ كل واحدٍ منهما مثبتة على واحدةٍ من كاميرتين مختلفتين تلتقطان صورتيهما.

خلال أكثر من 10 سنوات، أصبح الشخصان الغريبان زوجين!

اكتشف الزوجان، مؤخراً، الصورة صدفة؛ إذ كان كل من "شو" و"يي" الذي أصبح زوجها الآن -لم تذكر الصحافة المحلية سوى ألقابهما- يقف دون أن يدرك، على بُعد بضعة أمتار من بعضهما البعض في يوليو/تموز 2000، أي 11 عاماً، قبل أن يقابل أحدهما الآخر في مدينةٍ أخرى تبعُد نحو 1000 ميل، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية.

