طبع الجمهور صورها على التيشرتات وأغلفة الهواتف.. امتعاض مراسِلة صينية يتسبب في غضب الحكومة

لا يزال المراسلون الأجانب يتجادلون، منذ سنوات، حول مقاطعة المؤتمرات الصحفية الشكلية التي تستخدمها بكين لتقديم صورةٍ زائفة عن الشفافية في أثناء القمم السياسية السنوية.



ولمحت صحفية صينية، يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2018، بطريقةٍ مضحكةٍ، إلى الطرف الذي تنحاز إليه في هذا الجدال، عن طريق رفع عينيها استياءً، بطريقةٍ درامية أشعلت مواقع التواصل على شبكة الإنترنت بالضحك والسخرية، الأمر الذي أوقعها بورطةٍ في أثناء هذه الأوقات السياسية الخطيرة، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

وجاءت حركة عين المراسلة ردّاً على سؤالٍ يفيض بالخضوع، في أحد المؤتمرات الصحفية المكتوبة أسئلتها بعناية مسبقاً، وهو مؤتمرٌ أُقيمَ على هامش مؤتمر مجلس الشعب الصيني السنوي.



كانت تشانغ هوي جون، المراسلة في قناةٍ مقرها الولايات المتحدة -وتربطها صلاتٌ معروفة مع الحكومة الصينية- موجودةً هناك، مرتديةً الأحمر المميِّز للحزب الشيوعي، وتؤدي مهمة "استنطاق" مسؤول صيني حول أحد مشروعات الرئيس الصيني، شي جين بينغ المفضلة، "طريق الحرير الجديد".

بدأت الصحفية بقولها: "أنا تشانغ هوي جون المديرة التنفيذية لشبكة تلفزيون أميركا متعدد الوسائط"، ثم استفاضت في حوارٍ مع نفسها مدته 40 ثانية، وكان مملاً جداً وبلا هدف.

وقالت تشانغ وهي تهذي: "عام 2018 هو الذكرى الأربعون للإصلاح والانفتاح على العالم"، قبل أن توضح أنَّ "الصين ستصبح أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي".



من المؤكد أنَّ الصحفي البريطاني جيرمي باكسمان لم يكن كذلك، لكنَّ أصدقاء الصين من الصحفيين، أمثال تشانغ، يُكلَّفون عادةً، طرح أسئلةٍ سهلة على القادة؛ في محاولةٍ لإقناع الشعب الصيني والعالم بوجود شفافية.



لكن هذه المرة، لم تستطع الصحفية المالية ليانغ شيانغي، المقيمة بشنغهاي، التحكم في نفسها.



رمقت ليانغ ذات الزي الأزرق، جارتها تشانغ إلى اليسار بازدراء، قبل أن تدير عينيها مستاءةً، وترمي رأسها إلى الوراء للتعبير عن احتقارها الشديد. وأخبرت ليانغ أحد زملائها، في رسالةٍ تفسيرية على الشبكات الاجتماعية سُرِّبَت إلى الإنترنت: "لقد كانت المرأة التي بجانبي تقوم بفعل أحمق".

التقطت الكاميرا فعل ليانغ، وأُذيعَ على التلفاز، وأثار عاصفةً من التعليقات والنكات على الشبكات الاجتماعية على الفور.

وقالت المراسلة الاقتصادية لولو ييلون تشن، في تغريدةٍ لها، إنَّه "من الرائع رؤية كيف انتشرت هاتان السيدتان على الشبكات الاجتماعية الصينية في غضون بضع ساعات! هذا عمل بعض المعجبين".

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW

— Lulu Yilun Chen (@luluyilun) ١٣ مارس، ٢٠١٨