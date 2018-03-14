واشنطن تتهم روسيا بتسميم الجاسوس.. وموسكو: لندن اختارت المواجهة وإجراءاتنا للرد لن تتأخر

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن طلبته لندن على وجه السرعة، الأربعاء 14 مارس/آذار، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس في بريطانيا".

وأضافت أن "الولايات تعتقد أن روسيا مسؤولة هذه ليست حادثة منعزلة". وتابعت أن بلادها "متضامنة تماماً مع المملكة المتحدة".

من جهته، عبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر عن "الدعم الكامل" و"تضامن فرنسا" مع المملكة المتحدة دون أن يحمل مباشرة روسيا مسؤولية الهجوم في الرابع من آذار/مارس في سالزبري ضد سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً).

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، سلسلة من العقوبات ضد روسيا تشمل طرد 23 دبلوماسياً وتجميد الاتصالات الثنائية، معتبرة أن موسكو "مذنبة" بتسميم جاسوس روسي سابق على أراضي المملكة المتحدة.

وردّت وزارة الخارجية الروسية على القرارات البريطانية، منددة بما اعتبرته "استفزازاً وقحاً"، واتهمت لندن بأنها "اختارت طريق المواجهة، وإجراءاتنا للرد لن تتأخر".

من جانبه نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عن غوتيريش قوله إن "استخدام غاز الأعصاب كسلاح تحت أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول، كما أن استخدامه من قبل دولة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".

وقدم أبرز حلفاء بريطانيا، الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة دعمهم للبريطانيين وكذلك حلف شمال الأطلسي.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في هلسنكي أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم العميل المزدوج الروسي السابق.

كما ندّد حلف الأطلسي، الأربعاء، بتسميم الجاسوس السابق، معتبراً ذلك "انتهاكاً فاضحاً للاعراف والاتفاقات الدولية" حول الأسلحة الكيميائية وطالب روسيا بالرد على أسئلة بريطانيا في هذا الصدد.

وقال سام غرين، رئيس دائرة روسيا في "كينغز كوليج" بلندن، لوكالة فرانس برس إن ردة فعل المملكة المتحدة "طبيعية وإذا كان هناك من يعتقد أن موسكو ستقدم تنازلات أو أنها ستتعاون فهو مخطئ".

كما اعتبر الباحث في "شاتهام هاوس" في لندن ماتيو بوليغ أن الرد البريطاني "ضعيف جداً"، مشيراً خصوصاً الى عدم تضمنه عقوبات مالية.