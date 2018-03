فيسبوك يحذف أخيراً صفحات تابعة لحركة يمينية بريطانية متطرفة تسب المسلمين .. كان ترامب وراء شهرتها!

أكدت إدارة موقع فيسبوك أنها حذفت عدة صفحات تابعة لحركة "بريطانيا أولاً"، وهي مجموعة يمينية متطرفة أُدين قادتها أخيراً بعدة جرائم كراهية ضد المسلمين، والتي كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد نشر أحد فيديوهاتها ضد الإسلام على "تويتر" عام 2017 في سابقة لم يقم بها أي رئيس أميركي قبله.



هذا، مع العلم أن صفحات Britain First حظيت بمتابعة أكثر من مليوني مشترك من كل العالم.



وأفردت صحيفة NY Times خبر إغلاق هذه الصفحات، ناقلةً عن فيسبوك قولها إن القائمين على صفحات Britain First ؛ وهما بول غولدنغ وجيدا فرانسين، قد خرقا قواعد النشر بمنشورات التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، والكراهية للمسلمين، وصلت لحد تشبيه المهاجرين منهم بالحيوانات.

Facebook removed a page belonging to Britain First, a far-right group whose leaders were recently convicted of hate crimes. President Trump has shared its anti-Muslim videos. https://t.co/CGq57FfZpV

— New York Times World (@nytimesworld) March 14, 2018