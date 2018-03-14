سعره لا يتجاوز 400 دولار.. هذا الهاتف "غير الذكي" قد يكون مفتاح علاج إدماننا التطبيقات

وضعت شركة Light الناشئة، والقائمة في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية، هدفاً مستحيلاً لنفسها؛ وهو أن تجعل الناس يتخلون عن هواتفهم الذكية.

وأُسِّسَت الشركة عام 2014، وبعد عامٍ من تأسيسها طرحت أول منتجاتها؛ هاتف Phone Light، الذي يمكنه فقط إجراء المكالمات الهاتفية وإخبارك بالوقت، ووصفته الشركة بأنه هاتف "غير ذكي" إلى حدٍّ كبيرٍ.

وهدفت الشركة إلى أن يكون هاتفها بمثابة جهاز مصاحب لهاتفك الذكي، وطريقةً لجعل الناس يتركون هواتفهم في المنزل ويخرجون للاستمتاع بالحياة.

الآن، تعود Light بثاني منتجاتها؛ هاتف Light Phone 2، وهو نسخة مُطوَّرة من هاتفها، قد تحل محل هاتفك الذكي للأبد، وفقاً لصحيفة The Independent البريطانية.

ولم يكن بالإمكان طرح هذا الهاتف في وقتٍ أفضل من هذا؛ إذ هناك فحص متزايد لمدى تأثير التعرض لشاشة الهاتف وقتاً طويلاً على أدمغتنا، وهناك اتجاه سائد بين الآباء المولعين بالتكنولوجيا حتى لتقييد استخدام أطفالهم الهواتف الذكية.

وفي الوقت ذاته، تكتسب التطبيقات التي لا تشجع على الاستخدام المفرط للهواتف الذكية شهرةً وقوةّ، وأصبح المستخدمون واعين بالأساليب التي تتبعها تطبيقاتهم المفضلة لإغرائهم وجعلهم متعلقين بها.

ولهذا السبب، يُعد هاتف Light الجديد محدود الإمكانات عمداً؛ إذ صُمِّم هاتف Light Phone 2 لإدارة بعض المهمات التي تجعلنا متصلين مثل الاتصال الهاتفي والتراسل والحصول على الاتجاهات، واستبعاد التطبيقات التي تهدر الوقت مثل الشبكات الاجتماعية والألعاب.

إليكم كيف يعمل هذا الهاتف:

أُسِّسَت شركة Light بواسطة رائدَي الأعمال الأميركيَّين؛ جو هولييه وكاي تانغ.

وعمل تانغ في مجال تصميم وتطوير المنتجات، وقضى 10 سنوات في السفر إلى جميع أنحاء العالم.

وتقابَل هولييه وتانغ عام 2014، حين طُلِبَ منهما تصميم تطبيقات للهواتف الذكية في حاضنة أعمال تابعة لشركة جوجل، لكنهما اتفقا على أن العالم لديه ما يكفيه من التطبيقات الإدمانية، وقرَّرا تصميم هاتف بهدف استخدامه بأقل قدر ممكن.

أي إن هولييه وتانغ كانا يملكان الحل لمشكلة إدمان الهواتف الذكية في عام 2014؛ إذ كشفت بيانات أخيرة لشركة التحليلات الأميركية "Flurry" عن أن المواطنِين الأميركيِّين يستخدمون هواتفهم النقّالة 5 ساعات يومياً، بينما وجدت دراسة أجرتها شركة Asurion الأميركية للتأمين على الأجهزة الإلكترونية، أن الأميركيين يتفقدون هواتفهم 80 مرة يومياً في المتوسط.

يقضي المستخدمون الكثير من ذلك الوقت في استخدام التطبيقات؛ إذ تُصمَّم العديد من تطبيقات الهواتف الذكية الأكثر شهرةً -مثل إنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات- لتستخدم حيلاً نفسية للفت انتباهك.

وفي هذه المرحلة، يحرص الآباء -حتى من مؤسسي كبرى شركات التقنية في وادي السيليكون وبعضهم من المسؤولين عن تصميم هذه التطبيقات والهواتف الإدمانية- على الحد من استخدام أطفالهم هذه التطبيقات.

وطرحت Light أول منتجاتها على منصة Kickstarter الأميركية للتمويل الجماعي عام 2015.

وكان الهاتف، الذي أُطلِقَ عليه اسم Light Phone، قادراً على إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية فقط ولا يستطيع إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الاتصال بـ"تويتر" أو التقاط الصور، أو إرسال رسالة بريد إلكتروني.

وصمَّمَ هولييه وتانغ الهاتف ليكون بمثابة غطاء أمني لمستخدمي الهواتف الذكية؛ إذ يمكنك ترك هاتفك في المنزل والخروج مُتحرِّراً باستخدام هاتف Light Phone فقط. لا يزال بإمكان الآخرين الوصول إليك، لكنك ستُجبَر على عدم النظر إلى هاتفك والاستماع بالعالم من حولك.

ولم يُطرَح هاتف Light Phone لغرضٍ تقني فحسب؛ بل كان يحمل رسالة فلسفية؛ إذ أراد هولييه وتانغ تشجيع المستخدمين على إدراك أهمية الانفصال عن العالم الرقمي.

وكتب الرجلان في تدوينةٍ توضح كيف بدأت شركتهما: "أصبحنا خائفين من الملل والعزلة".

ولمست رسالة الشركة عدداً من المستخدمين المتفقين مع هذا الرأي؛ إذ تقول الشركة إنها باعت أكثر من 10 آلاف هاتف في أكثر من 50 دولة.

والآن، تعود Light بالجيل الثاني من هاتفها: هاتف Light Phone 2، الذي يُعد نسخةً أقوى من الهاتف الأصلي.

وتقول الشركة إن هاتفها الجديد يجمع بين كونه مشابهاً للهاتف الأصلي وكونه قريباً من أي هاتف ذكي؛ إذ لا يُعد بدائياً مثل الهاتف الأول، لكنه ما زال لا يحتوي على أي تطبيقات.

وقالت الشركة، في إعلانٍ عن منتجها الجديد: "يحثُّك هاتفك Light Phone 2 على قضاء وقت رائع أطول في القيام بأكثر الأشياء التي تحبها دون إلهاء".

وأضافت قائلةً: "استمتع بالركض في الصباح، أو تناول شراب مع صديق قديم، أو قضاء ليلة في بلدتك أو يوم بالحديقة مع أطفالك، استيقِظ لتتناول القهوة وتقرأ كتاباً جيداً، أو اذهب في رحلة إلى الشاطئ، أو ببساطة اقضِ بعض الوقت بعيداً عن حسابك على إنستغرام".

وتُعد أكثر مزايا الهاتف الجديد أهميةً هي إمكانية إرسال واستقبال الرسائل النصية.

وكان هاتف Light Phone القديم بإمكانه إخبارك بالوقت وإجراء المكالمات الهاتفية فقط، لكن الهاتف الجديد يمكنه إرسال واستقبال الرسائل النصية، وهو الأمر الذي ربما يجذب المزيد من الأشخاص الخائفين من التخلي عن هواتفهم الذكية تماماً.

ويحتوي هاتف Light Phone 2 أيضاً على منبه ومكبر صوت أكبر وميكروفون وأزرار مادية.

وتقول الشركة إن هاتف Light Phone 2 أكثر سهولة في الاستخدام من الهاتف الأصلي؛ بل ويمكن أن يكون هاتفك الوحيد.

وصُمِّمَ الهاتف الأصلي بهدف أن يكون جهازاً مصاحباً لهاتفك الذكي؛ إذ كان بإمكانك ضبط خيار تحويل المكالمات من خلال تطبيق Light على الحاسوب، ثم تترك هاتفك الذكي في المنزل فترات قصيرة.

ولكن، نظراً إلى أن هاتف Light Phone 2 يتمتَّع بمزايا أكثر، يمكن الاعتماد عليه في الاستخدام اليومي طويل الأمد. وتأمل الشركة استهداف مستخدمي الهواتف الذكية المحبطين من تعقيدات هواتف آيفون والأندرويد.

وبخلاف الهاتف الأصلي، ستكون قادراً على إضافة جهات الاتصال إلى هاتف Light Phone 2، وضبطه ليطلب لك سيارة أجرة، أو استخدامه في الحصول على اتجاهات بسيطة.

ويتمتع الهاتف الجديد بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الرابع، ويحتوي على منْفذ يو إس بي سي لشحنه، بالإضافة إلى منْفذ لسماعة الرأس. ويحتوي الهاتف أيضاً على شاشة عرض بتقنية الحبر الإلكتروني، ويتوافر بلونين؛ هما الأسود أو الأبيض.

ويبلغ سمك الهاتف 6.5 ملليمترات فقط، ويتساوى في الطول والعرض مع بطاقة الائتمان تقريباً.

وسيمكنك وضع هاتف Light Phone 2 في جيب قميصك أو سروالك دون أي مشكلة؛ بل ويمكنك وضعه حتى في بعض حافظات النقود؛ نظراً إلى حجمه ونحافته.

ويمكنكم طلب هاتف Light Phone 2 مسبقاً بسعر 250 دولاراً أميركياً ابتداء من الخميس 8 مارس/آذار 2018.

وسيصل سعر الهاتف إلى 400 دولار أميركي في نهاية الأمر، لكنه متاح بسعرٍ مخفضٍ خلال الأيام الـ25 المقبلة من حمْلة الشركة على منصة Indiegogo الأميركية للتمويل الجماعي.

وتقول الشركة إنها ستبدأ شحن الهاتف إلى جميع أنحاء العالم مطلع 2019.