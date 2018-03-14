آبل تكشف عن الجيل التالي من أنظمة iOS و MacOS.. إليكم الموعد

سيتم عقد المؤتمر السنوي العالمي للمطورين من قِبل شركة آبل، وذلك في شهر يونيو/حزيران من هذا العام (2018).

وتخطط شركة آبل للعودة من جديد إلى مدينة سان خوسيه، وذلك في الفترة بين الرابع والثامن من شهر يونيو/حزيران، بحسب موقع The Verge.

ويُتوقع أن يشهد المؤتمر الجديد هذا العام (2018)، المزيد من المعلومات عن مستقبل الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل MacOS وiOS، كما يمكن أن نرى أجهزة لوحية أرخص، بالإضافة إلى أجهزة MacBooks التي أُشيع عنها مؤخراً، ويمكن أن يكون التركيز الأكبر هذا العام منصبّاً على نظام IOS 12.

مما لا شك فيه أن مستقبل أجهزة iOS سيستحوذ على التركيز الأكبر في المؤتمر، وخاصة أجهزة iOS 12، حيث صرحت شركة آبل بأن تركيزها الأكبر سيكون مُنصبّاً على المصداقية والأداء في أجهزة iOS أكثر من التركيز على المميزات الجديدة.

كما يُشاع أن شركة آبل ستُطلق تطبيقات عالمية جديدة تعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وMac. وفي وقت سابق، صرحت Bloomberg بأن شركة آبل ستُدرج الوجوه التعبيرية الخاصة بها في أجهزة آيباد، وذلك بفضل التصميم الجديد من الجهاز اللوحي، الذي يحتوي على كاميرا التعرف على الوجه.

يُشاع أيضاً أن نظام التشغيل iOS 12 لجهاز آيباد يتضمن علامات تبويب داخل التطبيقات، ولكن تحديثات البرامج الأكثر أهميةً لن تصل إلى الأجهزة اللوحية من آبل حتى العام المقبل.

كما ورد أن شركة آبل تعيد تصميم الشاشة الرئيسية لنظام iOS بحلول عام 2019. فإذا اتبعت شركة آبل خططها المعتادة في المؤتمر السنوي العالمي للمطورين، فستكون معاينة أجهزة iOS 12 متاحة للمطورين في وقت لاحق من شهر يونيو /حزيران 2018.