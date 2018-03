كيف ستساعد كلاب K-9 على إعادة آثار العراق وسوريا المنهوبة؟

من المنتظر أن تدخل وحدة من كلاب "K-9" البوليسية المدربة، والتي تتمتع بحاسة شم قوية، على خط محاولات الولايات المتحدة منع تهريب الآثار ونهبها من قِبل جهات متخصصة في ذلك كعصابات التهريب أو من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بكل من سوريا والعراق.

وذكر تقرير لصحيفة Guardian البريطانية أن كلاباً من النوع المذكور دُربت بالفعل على إيجاد الكنوز الأثرية المنهوبة من بلدان مثل سوريا والعراق، وربما سترسَل قريباً إلى هناك ضمن خطة وضعها برنامج البحث الأميركي الرائد المسمى "K-9 Artifact Finders"، والذي أنشئ للتحذير من الاتجار بالإرث الحضاري.

