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هبة طوجي تغني لنادين نجيم وعابد فهد في "الطريق".. الكلمات والألحان للإخوة الرحباني

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LEBANON
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تعود الفنانة اللبنانية نادين نجيم إلى التلفزيون في رمضان 2018 بمسلسل "الطريق"، الذي تتقاسم بطولته مع الفنان السوري عابد فهد، بعد تعاونهما في مسلسل "لو" سنة 2014.

تعرض كل من قناة MBC دراما و MTV Lebanon مسلسل الممثلة، التي تعوّد الجمهور العربي مشاهدة أعمالها خلال رمضان.



وبعد أن أعلنت نجيم انسحابها من مسلسل "الهيبة"، الذي بدأ بطله تيم حسن تصوير جزئه الثاني مع الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، انتظر متابعوها عملها لـ2018.

المغنية اللبنانية هبة طوجي، ستشارك في العمل بغناء شارة المسلسل. وكتبت في تغريدة على "تويتر": "سعيدة.. أعلن أني سأغني شارة مسلسل (الطريق)، وهو من بطولة نادين نجيم وعابد فهد، وإخراج رشا شربتجي وإنتاج (صباح للإعلام)، ويُعرض بموسم رمضان 2018 @mtvlebanon @mbcdrama".



في التغريدة نفسها، أعلنت طوجي أن الأغنية من كلمات غدي الرحباني وألحان أسامة الرحباني، والموسيقى التصويرية أيضاً من إمضاء أسامة الرحباني.

وردّاً على تغريدتها، عبّرت نجيم عبر تغريدة على "تويتر" عن سعادتها بغناء هبة شارة المسلسل، مشيرة إلى أنها تحبها وأنها متأكدة من نجاحها.



واعتبر منتج العمل، صادق الصباح، أن تبنّي هبة طوجي افتتاح المسلسل بألحان وكلمات الإخوة الرحباني يؤكد المستوى الإنتاجي للمسلسل.



يشار إلى أن نادين نجيم تركت مسلسل "الهيبة" بسبب خلاف بينها وبين تيم حسن، بعد اتهامه بتحريض جمهوره ضدّها، وفقاً لموقع مجلة "سيدتي"، الذي أكد -بحسب مصادر له من داخل موقع التصوير- أن جمهور تيم يرى أنّ نادين لم تكن ستنجح لو لم تشارك تيم مسلسلاته الأخيرة، وهو ما ضايقها، خصوصاً أنّها قدّمت مسلسل "سمرا" بعيداً عن تيم ونجحت، وقبله قدّمت "عشق النساء" و"لو" وحقّقت في المسلسلين نجاحاً باهراً.

وكان مفاجئاً إعلان نادين أنّها لن تكون ضمن مسلسل "الهيبة" في جزئه الثاني، الذي أعلن المخرج سامر برقاوي عنه، في محاولة منها لتثبيت قدرتها على النجاح بعيداً عن نجومية وجماهيرية تيم.

 

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