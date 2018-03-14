وضعوه داخل الخزانة لـ3 ساعات دون هواء حتى اختنق.. شركة طيران أميركية تخطئ مجدداً بعدما تسبب مضيفوها بمقتل جرو صغير!

لقي جرو كلب من فصيلة "بول دوغ"، يبلغ من العمر 10 شهور مصرعه، بعد أن طلبت مضيفة الخطوط الجوية المتحدة، وهي شركة طيران أميركية خاصة، من مالكته، أن تضعه في رف الحقائب العلوية.

وكانت مالكة الجرو حسب تقرير Daily Mail البريطانية، قد استقلّت رحلة الطيران رقم 1284 التي أقلعت من مطار جورج بوش إنتركونتنينتال بولاية هيوستون إلى مطار لاجارديا بولاية نيويورك، في 13 من مارس/آذار من عام 2018، مع جروها المدعو باباسيتو الذي وضعته في حقيبة خاصة.



ومع ذلك، ذكر أحد المسافرين على متن الرحلة ويدعى جون لارا، الذي كان يجلس خلف صاحبة الجرو بالطائرة على صفحته على موقع فيسبوك، أن أحد أعضاء طاقم الطائرة ذكر أن الجرو لا بد أن يوضع في خزانات الحقائب العلوية.











وكتب على حسابه على فيسبوك "أن مضيفات رحلة الطيران رقم UA 1284 شعرن أن الحيوان البريء سيكون في حالة أفضل داخل الخزانة العلوية، بدون هواء أو ماء".



"وأصرَّت المضيفات على وضع الجرو داخل الخزانة لمدة ثلاث ساعات، دون أي هواء. وأكدت المضيفات على سلامته، ووافقت صاحبته".



وقال لارا إنه حينما هبطت الطائرة أخيراً بعد ثلاث ساعات من التحليق وفتحت صاحبته -التي كانت مع طفليها الصغيرين- خزانة الأمتعة العلوية، وجدت الجرو ميتاً".



وكتب "لم يكن هناك أي صوت حينما هبطنا وفتحنا مخدعه. أمسكت بطفلها بينما حاولت الأم إنعاش الجرو البالغ من العمر 10 شهور".



وأضاف: "بكيت معهم لثلاث دقائق لاحقة، بينما كانت الأم تجهش بالبكاء على جسده الميت. وتحطم قلبي معهم حينما أدركت أنه قد رحل".



وتابع: "سددت الأسرة المسكينة 125 دولاراً كي يتم قتل جروهم أمام أعينهم. لا يوجد أي عذر يبرر الآلام التي تعاني منها الأسرة".



فيما قالت المسافرة ماجي جريمينجر، التي شهدت الحادث أيضاً، إنها شعرت بالاشمئزاز والألم الشديد جراء الحادث.



وأضافت: "كيف تطلب مضيفة الطيران المدربة من أي مسافر أن يضع كلبه في تلك الخزانة. كانت مهمتها أن تفهم الطائرة وقواعدها وحدودها".

شركة الطيران تفتح تحقيقاً



وتذكر الخطوط الجوية المتحدة أنها تجري حالياً التحقيقات حول وفاة الجرو، وقد اعتذرت عن الحادث.

وأكدت الشركة أن الجرو الذي تصل قيمته إلى نحو 1000 دولار ما كان ينبغي أن يوضع في الخزانة العلوية.



وصرَّحت شركة الطيران "كان حادثاً مأساوياً ما كان ينبغي أن يحدث، حيث لا يجب وضع الحيوانات الأليفة في الخزانة العلوية".



"إننا نتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، ونعرب عن تعازينا للأسرة، ونلتزم بتقديم الدعم لها. ونحن نتولى التحقيقات حول ما حدث لمنع حدوثه مرة أخرى".



وتنص سياسة شركة الطيران على ضرورة أن تكون كافة الحيوانات المسافرة بالطائرة داخل المخدع الخاص بها، ويتم وضعها تحت المقعد أمام العميل، وتظل هناك طيلة الوقت.



يذكر أن حادثة مماثلة، وقعت في أبريل/نيسان من عام 2017، عندما مات أرنب يدعى سيمون أثناء سفره على رحلة طيران الخطوط المتحدة بين لندن وشيكاغو.

