عرضوا حلقة من Games of Thrones للطلاب فلاحقتهم تهم جنائية!.. محكمة تركية تصدر قرارها بحق 4 معلمين في مدرسة عسكرية

أصدرت محكمة تركية حكمها القضائي بعد عامين من توجيه تهم جنائية لـ4 معلمين أتراك، عرضوا حلقة من مسلسل Game of Thrones على طلابهم بمدرسة عسكرية في مدينة إزمير، الواقعة غرب البلاد، عام 2016.

وأصدر القضاء التركي حكمه بالبراءة 4 مارس/آذار 2018، كما أورد الكاتب دان سيليك في تقريره على موقع Winter is Coming المتخصص في نقل أخبار المسلسل الملحمي، الأنجح في تاريخ التلفزيون.

ومضى الكاتب في التذكير بما حدث عام 2016؛ إذ نُشِرَ خبرٌ عن حادثةٍ غريبة بتركيا؛ ففي الأيام الأولى من عرض مسلسل Game of Thrones، عَرَض إسكندر غولباهار، المُعلِّم في مدرسة مال تبه الثانوية العسكرية الواقعة في مدينة إزمير (غرب تركيا)، حلقةً من مسلسل Game of Thrones لطلابه؛ من أجل مساعدتهم على فهم اللغة الإنكليزية فهماً أفضل، لكن حين علم المسؤولون بما حدث عن طريق رسالةٍ مجهولة المصدر، اتُّهِم غولباهار و3 من زملائه بتهمٍ جنائية وطُرِدوا من وظائفهم.

واتُّهِم الأربعة بـ"تعريض الأطفال لمحتوى فاحش"، ورغم أن أحداً لم يتسنَّ له التيقن من ماهية محتوى الحلقة التي عُرضت آنذاك، فإنه يُزعَم أنَّها حرَّضت على تناول المشروبات الكحولية، وتضمَّنت "مشاهد جنسية"، ولكن هذه المعلومات لم تكن كافية لتحديد حلقة بعينها.

هذا، علماً أنَّ القضية مرَّت بالعديد من التحوُّلات والانعطافات منذ ذلك الحين، منها أن النقيب المذكور فقدَ عمله وطُرد من الخدمة العسكرية، ثم عاد وتقدم بطلب أمام المحكمة الدستورية العليا للبلاد؛ لإعادة النظر في طرده. والآن، وبعد سنتين على الواقعة، ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أنَّ إحدى محاكم إزمير برَّأت المعلمِين من جميع التهم بعدما شَهِد 21 طالباً سابقاً لمصلحتهم.

المسلسل في الجامعات

الجدير بالذكر أن نجاح المسلسل الملحمي، وقوة أحداثه التي تسرد قصة صراع على عرش حديدي بين مدن وقبائل خيالية في العصور الوسطى وتصويرها بصرياً- جعلاه مادة فرضت نفسها على المناهج الدراسية بجامعات عريقة في مختلف المساقات، منها مساق اللغات والمؤثرات البصرية والكتابة والدراما.

المختلف في هذا المسلسل تنوع شخصياته المركبة التي لا يوقفها شئ عن تحقيق ما تريد، ومعالجة السعي وراء نفوذ السلطة حتى الموت، ولا يهم أن ينتصر الخير في النهاية، بالإضافة إلى ظهور شخصيات خيالية تتحكم في مجريات الأحداث يقف أمامها البشر عاجزين مستسلمين، فيما يروي هذا كله لغة حوار أبدعها الكاتب جورج آر آر مارتن مؤلف سلسلة كتب خيالية الأحداث أبرزها Game of Thrones.

وينتظر عشاق المسلسل نهايته بفارغ الصبر، لكن عرض الموسم الثامن والأخير منه لن يكون قبل عام 2019، كما ترددت أنباء عن نية شبكة HBO المنتجة للعمل الحائز على أرفع الجوائز العالمية، إنتاج أعمال مبنية على أحداث مهدت لوقائع المسلسل تاريخياً.