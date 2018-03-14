شخصيات رئيسية ستموت في آخر مواسم Game of Thrones

أعلن مديرو شبكة HBO الأميركية عن خبر صادم لمحبي المسلسل الملحمي Game of Thrones.

من المحتمل أن تشهد الحلقات الأخيرة من موسمه الثامن والأخير، وفاة العديد من شخصيات المسلسل الرئيسية، بحسب مجلة Esquire الأميركية.

إذ لمَّحت نائب رئيس الشبكة، فرانشيسكا أورسي، إلى هذه المفاجأة، باعترافها بقراءة أجزاء من سيناريو أحداث الحلقات الأخيرة، مؤكدةً أن ما قرأته "لحظة قوية في حياتنا وبمسيرتنا المهنية"، وأن طاقم التمثيل سيلقون حتفهم الواحد تلو الآخر.

وبيَّنت أنه بعد الانتهاء من قراءة سيناريو الحلقات الأخيرة في الشركة، وقف كل الحاضرين، وصفقوا مدة 15 دقيقة لصانعي المسلسل؛ ديفيد بينيوف، دي بي وايس، جاء ذلك التصريح، خلال حضورها مؤتمر INTV، بحسب مجلة Variety الأميركية.

هذا رغم إعلان رئيس البرمجة في شبكة HBO، كيسي بلويز، عن خطة الشركة لتصوير أكثر من نهاية؛ وذلك لتضليل أولئك الذين ينوون تسريب النهاية المتوقعة للمسلسل، بحسب ما نشره موقع Business Insider الأميركي.

وبشأن المسلسل المنتظر الذي يتم تصويره منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، نشرت شبكة ABC News الأميركية تقريراً في فبراير/شباط 2018، تحدثت فيه عن نشوب حريق بالمجسمات المخصصة لقلعة "وينترفيل" الشهيرة.

إذ نشب الحريق بمقاطعة "أنتريم" في إيرلندا الشمالية، حيث تم تجهيز ذلك المجسم للقلعة، التي تسكن فيها عائلة "ستارك" الشهيرة، ونجومها جون سنو، وآريا وسانسا ستارك.

ومن المنتظر عرض الموسم الأخير من المسلسل في الـ4 من يناير/كانون الثاني 2019، بحسب شركة HBO.

يكشف الموسم النهائي عن أي العائلات المتحاربة في الممالك السبع الخيالية بوستيروس، ستفوز بالمعركة الأخيرة للسيطرة على العرش الحديدي، وذلك في آخر 6 حلقات من الصراعات بالممالك السبع، بحسب تقرير سابق لصحيفة The Guardian البريطانية.