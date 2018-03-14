جاستن بيبر يبكي في الشارع بعد انفصاله عن سيلينا غوميز.. ما علاقة والدتها بهذا القرار؟

شاعت أخبار عن انفصال سيلينا غوميز وجاستن بيبر، مرة أخرى! رغم أنها قد عادت إليه لتوُّها بعد انفصالها عن مغني الراب The Weeknd في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

رغم أن اللوم في هذا الانفصال أُلقي على والدة المغنية والممثلة الأميركية، ماندي تيفي، في البداية، فإن مجلة People الأميركية كشفت تفاصيل عن وجود مشاكل خاصة بين الشابين.

إذ أكد مصدر مقرب من سيلينا، للمجلة الأميركية، أنها "لن تبني علاقتها مع جاستن بناءً على ما تعتقده والدتها"، مضيفاً أن الزوجين لطالما مرَّا بمراحل صعبة في علاقتهما.

مع ذلك، لم يستبعد المصدر إمكانية أن يعود أحدهما للآخر مجدداً؛ إذ قال هذا المصدر، الذي لم يفصح عن اسمه: "كانت بينهما خلافات، لكن لن يكون من المفاجئ إن عاد أحدهما للآخر مجدداً خلال أسبوع".

والدة سيلينا غير راضية









اللوم أُلقي في البداية على والدة سيلينا؛ إذ أعربت في وقتٍ سابق من هذا العام (2018)، عن عدم موافقتها على هذه العلاقة، وذلك في تصريح لموقع Gossip Cop.

وقالت تيفي، في حديثها مع الموقع، في يناير/كانون الثاني 2018، إنها ليست سعيدة بالعلاقة، لكن "بإمكان سيلينا أن تعيش حياتها كما تشاء طالما ظلت سعيدة وآمنة وصحية".

جاستن بيبر منهار









بعد الإعلان عن الانفصال، ظهر نجم البوب الكندي في حالة عاطفية يرثى لها بلوس أنجلوس، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

إذ التُقطت له صور وهو يغطي وجهه بيديه بينما ينتظر في الشارع داخل سيارته من نوع Mercedes-Benz G-Class مع والده جيرمي.

ورجحت الصحيفة البريطانية احتمالية أن جاستن كان يغطي دموعه، حيث سحب قبعة قميصه ليغطي شعره وغطى وجهه بيديه.









الأب جيرمي، الذي تزوج مؤخراً صديقته تشيلسي ريبيلو في احتفال بالمكسيك حضره ابنه وسيلينا، كان يجلس في السيارة بجوار ابنه؛ لدعمه على ما يبدو إثر انفصاله.

ربما يعودان مرة أخرى









رغم أن مصدر مجلة People اعترف بأن والدة سيلينا لم يكن لها علاقة بهذا الانفصال، أخبر مصدر آخر مقرب للعائلة مجلة USWeekly، قائلاً: "قررت سيلينا وجاستن أن يأخذا استراحة؛ بسبب والدة سيلينا بشكل أساسي، وبسبب عدم موافقتها على تصرفات جاستن".

وأضاف قائلاً: "عائلة جاستن تحب سيلينا، لكن عائلة سيلينا وضعتها في موقف حرج؛ لأنهم لا يزالون غير واثقين بجاستن. حاولت سيلينا إقناع عائلتها بأن جاستن تغيَّر، لكن عائلتها لا تتقبل الأمر في الوقت الحالي".