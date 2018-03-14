بعد طول انتظار.. الممثل التركي الوسيم أوزجان دينيز يتزوَّج بسرِّية من حبيبته وشهر العسل بعد 4 أشهر!

بعد كثير من التأجيل، عَقَدَ الممثل التركي أوزجان دينيز قرانه على حبيبته، الحامل منه بشهرها السابع، فايزة أكتان، بسرية تامة.
واختار أوزجان أن يكون عقد قرانه، في 8 مارس/آذار 2018، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وتم عقد القران في المنزل وسط العائلة، وبسرية تامة، فيما اقتصر الحضور على 15 شخصاً من العائلة، وبعض الأشخاص المقربين.
أوزجان وبسبب ارتباطه بتصوير مسلسل "عروس إسطنبول"، وحمل زوجته فايزة، قرَّر تأجيل رحلة شهر العسل حتى تضع مولودها، وبعدها يتفرغان لرحلة شهر العسل وإقامة حفل زفاف، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
ووفق ما ذكرت صحيفة star التركية، فقد أثار زواج الممثل والمغني المشهور، أوزجان دينيز، بفتاة تصغره بحوالي 20 سنة، جدلاً كبيراً.
وقد حملت حبيبته منه بعد أن عاشا معاً لمدة سنة تحت سقف واحد. وفي الشهر السابع من الحمل، قرر الثنائي عقد قرانهما. ولذلك يتساءل الكثير من معجبي أوزجان دينيز عن هوية حبيبته، فايزة أكتان، وأصولها، وعمرها الحقيقي.
من هي فايزة أكتان؟
وتجدر الإشارة إلى أن الحبيبين كانا ينويان عقد قرانهما، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ولكنهما فضّلا تأجيل الزواج لأسباب عديدة. وبعد أن عقدا قرانهما في اليوم العالمي للمرأة، اتفق كل من أوزجان وفايزة على الاحتفال بزواجهما، خلال شهر يوليو/تموز2018 القادم، برفقة ابنهما، الذي سَيطلقان عليه اسم "كوزيي".
وعقدت مراسم القران في فيلا أوزجان دينيز، الموجودة في منطقة زكريا كوي. وقد شارك في المراسم 15 شخصاً فقط. وخلال حفل عقد قرانها على أوزجان دينيز البالغ من العمر 45 سنة، ارتدت فايزة أكتان ثوباً أبيض بدلاً من ارتداء فستان العروس التقليدي.
ووُلد أوزجان دينيز في أنقرة، بتاريخ 19 مايو/أيار سنة 1972، وتنحدر أصول والديه من محافظة آغري، ولكن والديه هاجرا فيما بعد إلى أنقرة، حيث عاش أوزجان دينيز مع والديه حتى الخامسة من عمره.
وبعد ذلك انتقل مع عائلته، خلال سنة 1977، إلى مدينة آيدن، حيث قضى أوزجان دينيز سنوات طفولته وشبابه مع إخوته الأربعة.
خلال سنة 1985، قرر دينيز ترك مقاعد الدراسة في سنته الإعدادية الأولى، حتى يتفرغ للموسيقى. وقد عمل أوزجان دينيز بائعاً للسيميت والليمون والخبز، وأيضاً عامل بناء، فضلاً عن أنه امتهن الكثير من الوظائف الأخرى.
في 13 من عمره، بدأ دينيز الغناء على مسارح أزمير وأنطاليا. وبعد ذلك، شارك في مهرجان موسيقي في آيدن وحصل فيه على المرتبة الأولى. وخلال سنة 1988، توجه إلى إسطنبول، بناءً على نصيحة من جنك كوراي، حيث مكث سنة واحدة قبل أن يتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية في سن 18.