بعد طول انتظار.. الممثل التركي الوسيم أوزجان دينيز يتزوَّج بسرِّية من حبيبته وشهر العسل بعد 4 أشهر!

بعد كثير من التأجيل، عَقَدَ الممثل التركي أوزجان دينيز قرانه على حبيبته، الحامل منه بشهرها السابع، فايزة أكتان، بسرية تامة.

واختار أوزجان أن يكون عقد قرانه، في 8 مارس/آذار 2018، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وتم عقد القران في المنزل وسط العائلة، وبسرية تامة، فيما اقتصر الحضور على 15 شخصاً من العائلة، وبعض الأشخاص المقربين.

أوزجان وبسبب ارتباطه بتصوير مسلسل "عروس إسطنبول"، وحمل زوجته فايزة، قرَّر تأجيل رحلة شهر العسل حتى تضع مولودها، وبعدها يتفرغان لرحلة شهر العسل وإقامة حفل زفاف، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

ووفق ما ذكرت صحيفة star التركية، فقد أثار زواج الممثل والمغني المشهور، أوزجان دينيز، بفتاة تصغره بحوالي 20 سنة، جدلاً كبيراً.

وقد حملت حبيبته منه بعد أن عاشا معاً لمدة سنة تحت سقف واحد. وفي الشهر السابع من الحمل، قرر الثنائي عقد قرانهما. ولذلك يتساءل الكثير من معجبي أوزجان دينيز عن هوية حبيبته، فايزة أكتان، وأصولها، وعمرها الحقيقي.

من هي فايزة أكتان؟