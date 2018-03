"ابني مفتون بها".. الأمير ويليام يكشف عن مهنة جورج في المستقبل

كشف الأمير ويليام دوق كمبريدج، أن ابنه الصغير جورج مفتون بالشرطة، وذلك أثناء استقباله للعاملين المميزين في سلك هذه الخدمة الوطنية في قصر كينزينغتون في العاصمة البريطانية لندن.

وعلى رأس هؤلاء المكرمين شاب مسلم يدعى نبيل لاسيد، وهو طالب في كلية الشرطة أتّم 1000 ساعة من الخدمة التطوعية خلال عام، وكان واحداً من أول الطلاب الذين تطوّعوا بعد حريق برج غرينفيل المروع الذي وقع وسط العاصمة البريطانية العام 2017، وقد رشح من قبل رئيسة مفوضية الشرطة لهذا التكريم حسب تقرير Telegraph البريطانية.

وقال الأمير ويليام خلال لقاء الفائزين بجوائز التميز الشرطي، إن ابنه البالغ من العمر 4 سنوات يبدي اهتماماً بقوّات الشرطة، بعد أن مازحته رئيسة المفوضية جين ريتشاردسون التي قالت للأمير إن أولاده قد ينضمون للطلاب العسكريين.

