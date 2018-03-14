سرق السيارة وهرب بها ولم يتوقع أن هذا ما سيوقفه.. ليلة كاملة قضاها السارق عالقاً في الـ"ميني كوبر" حتى جاءته النجدة

لم يخطر بباله لحظة أن نهاية سرقته لسيارة من طراز "ميني كوبر" في مدينة نورثمبرلاند ببريطانيا، ستنتهي به عالقاً داخلها في أحد السلالم الضيقة.

وعلق الشاب البالغ من العمر 30 عاماً داخل السيارة لليلة كاملة، وكان لا بد من إخراجه منها.

ووفق ما ذكرت صحيفة Telegraph البريطانية، اكتُشفت السيارة التي رُسم على سقفها علم الاتحاد للمملكة المتحدة في منطقة كاسل روك بحديقة كارلايل في بلدة موربيث، ليلة الإثنين 12 مارس/آذار 2018.

فيما أُبلغت شرطة نورثمبريا بهذه الحالة، وطوق الضباط المنطقة بالكامل.

على الرغم من ذلك، ظلَّت السيارة على هذه الحالة الغريبة طوال الصباح، ما دفع المارة للتوقف والتقاط الصور.

وقالت الشرطة إنها استدعيت لحديقة كارلايل، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، حوالي الساعة 11.30 مساءً بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود سيارة عالقة في منتصف درج عام، وبداخلها سائقها.

وقال المتحدث باسم الشرطة "وصلت خدمة الطوارئ، وأُخرج السائق من السيارة الميني كوبر إس. ولم يصب السائق بأي جروح في الحادث".

وأضاف أن "التحقيقات في الحادث مستمرة، إلا أن السائق البالغ من العمر 31 عاماً قد احتُجز لاشتباهه بسرقة السيارة، ويقبع الآن في حجز الشرطة".

نُشرت عشرات التعليقات عبر الإنترنت حول هذا الحادث، وتساءل كثير من الناس عن الطريقة التي علقت بها السيارة في هذه المنطقة الضيقة.

وأشار البعض أيضاً إلى المطاردة الشهيرة التي قامت بها سيارات ميني كوبر في فيلم "The Italian Job" إنتاج عام 1969.

ومن بين هؤلاء الذين شاهدوا السيارة، ديريك تايلور، الذي قال "لقد فوجئت برؤية السيارة هناك. إنه ممر ضيق جداً، وكانت السيارة عالقة تماماً".

وتابع قائلاً "طُوقت المنطقة بالكامل، وكانت هناك ملاحظة على الزجاج الأمامي للسيارة تقول إن الشرطة كانت على علم بهذا الحادث".

وجاء في أحد التعليقات على فيسبوك "أعتقد أن ذلك ناتج من الضغط الشديد".

وكتب رجل آخر "أعتقد أن شخصاً ما حاول القيادة على طريقة فيلم "إيطاليان جوب" بسيارة ميني كوبر mk3 هذا الصباح في موربيث".

