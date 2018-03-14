"انظر إلى النجوم وليس تحت قدميك ".. أبرز عبارات قالها ستيفن هوكينغ خلال محطات حياته

جمع ستيفن هوكينغ، الذي تُوفي الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، عن عمرٍ يناهز 76 عاماً بين ذكاءٍ شديد للغاية وحس فُكاهة، وهو الأمر الذي جعل منه رمزاً في الأوساط الأكاديمية والثقافة الشعبية.

وفيما يلي مجموعة من العبارات التي قالها بحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية:



- "لقد تحققت أعظم إنجازات للبشرية من خلال التحدث، وأعظم إخفاقاتها كان سببها عدم التواصل، لا يجب أن يكون الأمر هكذا. يمكن أن تصبح أعظم آمالنا حقيقةً في المستقبل، مع وجود التكنولوجيا تحت تصرفنا، فإنَّ الاحتمالات غير محدودة. كل ما نحتاج أن نفعله هو التأكد من استمرارنا في التحدث".

- "هدفي بسيط. هو الفهم الكامل للكون، ولماذا الكون على ما هو عليه، ولماذا يوجد على الإطلاق".

- "أنظر للدماغ كجهاز كمبيوتر سيتوقف عن العمل عندما تعطب مكوناته. لا توجد جنة أو حياة ما بعد الموت لأجهزة الكمبيوتر المتوقفة عن العمل".

- "أعتقد أنَّه على الأغلب لا توجد جنة أو حياة ما بعد الموت. لدينا هذه الحياة فقط لنُقدّر التصميم الكبير للكون، ولذلك أنا أشعر بالامتنان للغاية".

- "تذكر أن تنظر إلى النجوم وليس تحت قدميك بالأسفل. حاول أن تفهم ما تراه وتتساءل عما يجعل الكون موجوداً. كُن فُضولياً. ومهما بدت الحياة صعبة، هناك دائماً شيءٌ يمكنك فعله والنجاح فيه. من المهم ألا تستسلم فقط".

- "ستكون الحياة مأساوية إن لم تكن مضحكة".

- "انخفضت توقعاتي إلى الصفر عندما كان عمري 21 عاماً. كل شيء منذ ذلك الحين كان منحةً".

- "الناس الذين يتباهون بذكائهم خاسرون".

- "عشتُ مع احتمال الوفاة المبكرة على مدار 49 عاماً مضت. لا أخاف من الموت، ولكنِّي لستُ في عجلةٍ بانتظاره. لدي الكثير أريد أن أفعله أولاً".

- "نحن مجرد سُلالة متطورة من القرود على كوكب قليل الأهمية، تابع لنجم مُتوسط ​​للغاية. ولكن يمكننا فهم الكون. هذا يجعلنا مُميزين للغاية".