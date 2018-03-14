تركي آل الشيخ يختار 3 مشاهير لقضاء وقت بعيداً عن الرسمية في مصر.. الهضبة يردُّ ذلك بطريقة لم يحظَ بها أحد قبله

استضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، المغني المصري عمرو دياب، والممثل محمد هنيدي، والمغني محمد حماقي في مقر إقامته بأحد الفنادق في القاهرة، أثناء زيارته لمصر.

إذ نشر الإعلامي السعودي ومقدم البرامج على قناة MBC وليد الفراج، صورة له برفتهم، وكتب عليها: "صورة في ضيافة أبو ناصر في القاهرة، كانت ليلة جميلة"، وبدا فيها آل الشيخ على طبيعته دون رسمية.



الا حبيبنا هنيدي .. صورة اخرى مع الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقي وحبيبنا محمد هنيدي في ضيافة "ابوناصر" في القاهرة .

كانت ليلة جميلة 🙏❤️@Hamaki @OfficialHenedy@amrdiab @Turki_alalshikh pic.twitter.com/eJNFEUnzFx — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) March 13, 2018



من سنابي قبل قليل في القاهرة 🇪🇬🇸🇦🙏



W_alfarraj pic.twitter.com/LWWlCQW910 — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) March 13, 2018

وقد اختير الفنانون الثلاثة لمرافقة آل الشيخ من بين عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة، ويبدو أن حضور هنيدي والهضبة مميز بالنسبة لآل الشيخ، الذي احتفى بهما، كما احتفيا به على طريقتهما.

آل الشيخ ينظم بطولة في مصر بمشاركة نجوم الفن والرياضة









ظهور الفنانين المصريين مع الرئيس الشرفي الجديد لنادي الأهلي المصري، جاء على خلفية زيارته لمصر لافتتاح بطولة الألعاب الإلكترونية، التي أعلن عن تنظيمها في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وقد حضر البطولة التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، 13 مارس/آذار 2018، والتي تقدر جوائزها بـ2 مليون جنيه مصري- عددٌ كبير من مشاهير الفن والرياضة.

فبالإضافة إلى الفنانين الذي رافقوا آل الشيخ في باقي جولاته بالقاهرة، فقد حضر وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، والمعلق الرياضي مدحت شلبي.









بالإضافة إلى مدرب الأهلي سيد معوض، ونجوم النادي حسام غالي، ووليد سليمان، وأحمد فتحي، وأحمد حسن، وأحمد الشيخ، وإسلام الشاطر، ووليد صلاح.









كما شارك في الفعالية لاعبو كرة القدم عماد متعب وعصام الحضري، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر حسن شحاتة، بالإضافة إلى نجمي نادي الزمالك، حازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وكذلك المدير الفني للمصري البورسعيدي حسام حسن.









ووسط هذه المشاركة الرياضية الكبيرة، حضر المغنيان الشعبيان أوكا وأورتيجا في البطولة، التي تقام في الفترة من 13 حتى 15 مارس/ آذار 2018.















هنيدي ينافس آل الشيخ

هنيدي الذي شارك في الترويج للبطولة على حساباته على الشبكات الاجتماعية قبل بدئها، لعب مباراة "بلايستيشن" مع آل الشيخ بنصائح من الهضبة.



مع مدربي الخاص استعدادا للمباراة بعد قليل

اذا خسرت فعمرو دياب السبب pic.twitter.com/o48iYQCgpk — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 13, 2018



ولكنه لم يكن يدري ان فرحته لن تكتمل pic.twitter.com/bPtHQQ1H4o — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 13, 2018

المباراة الودية تفاعل معها هنيدي في أكثر من تغريدة على حساباته على الشبكات الاجتماعية، وكذلك آل الشيخ الذي بثها مباشرة على صفحته الرسمية على فيسبوك.



لولا باب العربية قفل على صباعي كان زماني فايز ١٢@Turki_alalshikh — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 13, 2018









بعد البطولة، ذهب هنيدي مع الهضبة وحماقي برفقة آل الشيخ في زيارة قام بها لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قبل أن يذهبوا جميعاً إلى مقر إقامة آل الشيخ.









عمرو دياب النجم المميز









المميز في بطولة الألعاب الإلكترونية، هو اهتمام تركي آل الشيخ بحضور الهضبة الذي وصفه بـ"المفاجأة"، كما خصص أكثر من منشور احتفاءً بقدوم عمرو دياب.









إذ شارك دياب آل الشيخ في جولته بعد ذلك لمستشفى سرطان الأطفال، ثم الجلسة الخاصة بالفندق الذي يقيم به في القاهرة.

دياب بادل آل الشيخ هذا الاهتمام، فكان أول شخص يقوم الهضبة بمتابعة حسابه على تويتر.

ومن المعروف أن الحساب الرسمي لعمرو دياب لا يقوم بمتابعة أي شخص منذ إنشائه في 2009، باستثناء حساب شركتي الإنتاج Diab FM، وNay For Media المملوكتين للهضبة، ليكون بذلك آل الشيخ هو أول شخص يتابعه دياب.









وعلى الرغم من قلة نشاط حساب دياب، إلا أن تغريدة كتبها في 10 مارس/آذار 2018، لها علاقة وإن كانت غير مباشرة بآل الشيخ، إذ هنأ صديقه الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر على برنامجه الجديد.



خالص التهاني لصديقي الاعلامي الكبير خالد ابو بكر علي برنامجه "الحياة اليوم". كل الامنيات بالتوفيق والنجاح — Amr Diab (@amrdiab) March 10, 2018

العلاقة أن آل الشيخ عهد إلى أبو بكر بتولي التعاقد على مشروعات الأهلى الاستثمارية، وذلك ليطبق آل الشيخ بعض الأفكار التي نفذت في السعودية مرة أخرى في مصر، وقد أعلن آل الشيخ ذلك في حواره مع الإعلامي والرياضي أحمد شوبير بعد يومٍ واحد من توليه الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.









فيما يرى أبو بكر الذي يؤيد سعودية جزيرتي تيران وصنافير أن آل الشيخ من أشد الناس حبًا لمصر، ويرحب به في كل مرة يزور فيها بلاده، ويظهر تفاعلًا كبيرًا بكل أخباره وأعماله خاصةً المتعلقة بمصر.



من أكثر الناس حبا لمصر وأهلها



ويده نار علي اعدائنا@Turki_alalshikh

تركي آل الشيخ



نورت مصر يا أبو ناصر pic.twitter.com/IBvBbyL0zM — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) December 29, 2017



تركي آل شيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي @Turki_alalshikh pic.twitter.com/2cl3O9cAty — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) December 31, 2017



رئيس هيئة الرياضه السعوديه المستشار : تركي آل الشيخ يغادر القاهره بعد زيارة ناجحه بكل المعاني

استثماريا ورياضيا



ورسائل محبه صادقه من القيادات السعوديه للشعب المصري @Turki_alalshikh pic.twitter.com/l2LGZVV4p2 — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) January 2, 2018