فيسبوك أولاً والآن جوجل.. ضربة جديدة للعملات الرقمية

وجَّهت شركة جوجل ضربةً جديدةً للعملة الإلكترونية "بيتكوين"، بعدما أعلنت منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، إن جوجل ستبدأ حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة، ابتداء من شهر يونيو/حزيران 2018.

وأضافت أن القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة، التي تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.

كما أوضحت أنها قامت، خلال 2017، بإلغاء وحظر 3.2 مليار إعلان بسبب انتهاكها سياساتها الإعلانية، مشيرة إلى أن العدد تضاعف مقارنة مع عام 2016.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلن موقع فيسبوك منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية أيضاً.

وقالت شركة فيسبوك، إنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية "التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة".

وأضافت: "وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أساليب مغرضة لجذب مستثمرين جدد".

وقال روب ليثرن، مدير المنتجات في فيسبوك: "نريد أن يكون الناس مطمئنين وهم يقرأون عن المنتجات والخدمات الجديدة، والتعرف عليها من خلال إعلانات فيسبوك، دون الخوف من الحيل أو الخداع".

وكانت عدة دول، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، قد قامت بإجراءات تنظيمية وتشريعية لعمليات تداول العملات الرقمية المشفرة، حتى لا يُساء استخدامها.

إلا أن تلك الإجراءات التنظيمية المتَّخذة من كوريا الجنوبية ومن الصين ومن عدة دول، تسبَّبت بانخفاض سعر صرف العملات الرقمية المشفرة لمستويات متدنية، بعد أن كانت قد وصلت لمستوى الذروة لها في نهاية العام 2017.

