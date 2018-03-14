يظهر معها بمعظم حفلاتها ويسافران معاً خارج مصر.. حسام حبيب يفسر "سر لمعة عينيه".. ماذا قال عند سؤاله عن شيرين؟

ردَّ المغني المصري حسام حبيب على الشائعات بشأن ارتباطه بمواطنته المغنية شيرين عبدالوهاب، وفسَّر ظهورَه المتكرر معها في معظم حفلاتها الأخيرة.

إذ نفى وجود علاقة حب بينهما، والشائعات بشأن زواجهما، مؤكداً أن حضوره معها في مختلف الفعاليات الفنية والسفريات يأتي في إطار الصداقة.

وأكد أنهما لو تزوجا سيعلنان ذلك فوراً، ولن يكون هناك داع لإخفائه، مشيراً أن الجمهور لديه الحق في الحديث عنهما، لأنهما دائماً معاً في كل الحفلات والمناسبات، وهو ما سهَّل انتشار الشائعات، وذلك في تصريحات أدلى بها لبرنامج MBC Trending.

رغم أنه في تصريحاته ذاتها ردَّ على مراسلة البرنامج بمزحة، قال فيها إن "عيونه تلمع لوضعه قطرة العين يومياً وليس بسبب الحب".



صديقة أم حبيبة.. حسام حبيب يجيب عن السؤال الذي شغل جمهور شيرين#MBCTrending pic.twitter.com/pZC6r8rLc0 — MBC Trending (@MBCTrending) March 12, 2018

فيما قال في تصريحاتٍ لبرنامج "عرب وود": "لو تزوجت أنا وشيرين لماذا يكون في السر؟ فلا داعي لأن يحدث هذا"، مؤكداً أن شيرين دعمته في عودته مجدداً إلى الساحة الفنية، بعدما شاركته في ديو "كل ما أغني".

والد حسام ورَّطه

والد حسام حبيب، حسين حبيب، كان سبباً في انتشار تلك الشائعات من البداية؛ إذ نشر صورة ابنه مع شيرين، وأرفق بها تعليقاً: "ابني وعروسته"، هذا التعليق أثار جدلاً كبيراً.

إذ توقّع البعض أن هذه هي الخطوة الأولى لزواجهما باعتراف الوالد، الذي أكد في تصريحات صحفية أن موعد الزفاف قد تأجل لحين عودة بعض أفراد أسرة حسام من السفر، وحدَّد شهر فبراير/شباط 2018، كموعد محتمل للزفاف.

قبل أن يقوم بكتابة تعليق "على فكرة أنا كنت بهزر مع حسام"، وتهدأ الشائعات قليلاً، وقتها خرج المطرب الشاب في تصريحات صحفية ينفي ما نشره والده، مؤكداً أنه كان يمزح، لكن الوالد عاود الكرَّة مرة أخرى.











فبعد أيام، وتحديداً في 31 يناير/كانون الثاني 2018، نشر والد حبيب، صورة جديدة تجمع نجله بالمطربة شيرين، عبر حسابه على فيسبوك، معلقاً "برغم الكارهين موتوا بغيظكم"!











شيرين ليست بالحسم ذاته









رغم الرد الحاسم من حسام، فإن شيرين لا ترد بالحسم ذاته.

وخلال حفلها في مهرجان "هلا فبراير" بالكويت، الذي أقيم الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، فوجئت شيرين بأحد المعجبين من الجمهور يمازحها قائلاً "تتجوزيني؟".

لترد عليه قائلة: "حبيبي.. يا ريتك جيت من بدري كده 3 أيام"، ودخلت بعدها في نوبة ضحك، ثم عادت بعد ثوانٍ لتؤكد أنها إن تزوجت سيكون أول من تخبره هو الجمهور، لكن الأمر فُسر بأن له علاقة بحسام الذي كان برفقتها هناك.

الظهور المتكرر

حسام ظهر عدة مرات في حفلات شيرين وأعمالها خارج مصر، إذ انتشرت صورة لها بصحبته في وجود تامر حسني، في منتصف فبراير/شباط 2018، وذلك أثناء رحلتهم إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث أحيا حسني وشيرين حفلات هناك، بينما لم يفعل حبيب.











كما رافقها أيضاً في حفلاتها بالكويت، في بداية فبراير/شباط 2018.









"حبيب" كان موجوداً مع شيرين عبدالوهاب بالإمارات، في أثناء حفل مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي والمصري باستاد هزاع بن زايد، في يناير/كانون الثاني 2018.











علاقة عمل









علاقة شيرين بحسام بدأت منذ عام 2016 بتسجيل شركة "نجوم ريكوردز" فيديو كليب لأغنية "كل ما أغني"، الذي يجمع النجمين، وقد حاز أكثر من 30 مليون مشاهَدة، منذ طرحه على قناة شيرين الرسمية بموقع يوتيوب. الأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب، وتوزيع النابلسي.

فيما تحدثت مواقع فنية، منها موقع مجلة "هي" أن علاقة حسام بشيرين تنطلق من إدارته أعمالها بالكامل في الفترة الأخيرة، وأنه المشرف الفني لألبومها الجديد بالإضافة إلى تنفيذه لعدة أغانٍ لها.