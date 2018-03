"كونوا أقوياء ولا تستسلموا".. رونالدو يوجه رسالة لسكان الغوطة الشرقية وينشر فيديو للمدينة على صفحته

في لفتة إنسانية رائعة، نشر اللاعب البرتغالي نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على حسابه بموقع تويتر، أمس الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، فيديو يعبر عن تضامنه مع سكان الغوطة الشرقية.

الفيديو الذي نشره رونالدو على صفحته التي يتابعها أكثر من 55.5 مليون شخص، يرصد مشاهد من قلب الغوطة الشرقية، التي تتعرض لهجوم شرس وحصار من النظام السوري وحلفائه منذ أسبوعين، أدى لوضع إنساني كارثي للسكان المدنيين الذي يقارب عددهم 300 ألف شخص.

وتضمَّن الفيديو مشاهدَ لعمليات القصف التي تتعرض لها المدينة، ويكشف حجم الدمار الذي طال الغوطة.

وكتب رونالدو مخاطباً أهلَ الغوطة: "كونوا أقوياء، لا تستسلموا".

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 13, 2018