انفصالهما كان آخر ما يخطر على البال.. جيجي حديد تفسح في قلبها مكاناً لعاشق جديد بعد فكِّ ارتباطها بزين مالك

على موقع تويتر وبفارق دقائق بينهما، أعلنت كل من عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد والمغني السابق في فرقة One Direction البريطاني زين مالك، انفصالهما عن بعضهما، بعد علاقة حب استمرَّت عامين.

ورغم شائعات وردت مؤخراً عن اقتراب موعد خطبتهما، فإن الحبيبان قررا الانفصال، فيما كتب كل منهما تغريدة يتمنَّيان فيها لبعضهما السعادة.

وقالت جيجي التي تنحدر من أصول فلسطينية (22 عاماً) في تغريدتها على تويتر: "أخبار الانفصال غالباً ما تبدو غير شخصية، لأنه لا توجد أي طريقة لوضع تجارب الناس على مر سنين في بضع كلمات، أنا ممتنة للأبد للحب والوقت والحياة التي تشاركتها مع زين، أتمنى له الأفضل وسأواصل دعمي له كصديقة، لاني أكنُّ له الاحترام والحب. وما قدّر له أن يكون سيكون".

أما زين المغني من أصل باكستاني، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً فقال في تغريدته: "كنت أملك أنا وجيجي شيئاً ذا معنى وعلاقة محبة ومرحة، ولدي لها نسبة احترام كبيرة وتقدير وحب كامرأة وكصديقة، إنها روح رائعة".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Sun البريطانية، فإن الحبيبين تباعدا في الفترة الأخيرة بفعل جدول أعمالهما المزدحم. وحظي الحبيبان بتغطية إعلامية كبيرة سواء في بريطانيا أو أميركا، أو حتى في الدول العربية، نظراً لشهرتهما العالمية، وانحدارهما من أصول مسلمة.

وحسب صحيفة Daily mirror العالمية، فإن انفصال مالك وحديد جاء تدريجياً، بسبب ضغوطات العمل التي يواجهانها منذ فترة.

وأكد مصدر مقرَّب منهما لصحيفة The Sun: "علاقة الحب بينهما انتهت، لكنهما سيحافظان على صداقتهما، وسيدعمان بعضهما البعض دوماً".

وأشار المصدر إلى أن علاقتهما انتهت في الفترة الحالية، لكن من الممكن أن تعود من جديد، خاصة أنه لا خلافات بينهما، بل يحترم كل منهما الآخر.

ولاقت تغريدات الحبيبيْن المنفصلين تفاعلاً كبيراً على تويتر، حيث أبدى البعض احترامهم لقرار انفصالهما، فيما أبدى آخرون حزنهم لهذه الخطوة.

i totally respect your decision and we’re all here for you. i admire how mature you are about this and how naturally your dealing with this situation even though it’s a tough time.

all the love xx — ana 👽 (@foryoucbello) March 14, 2018

Omg 🙀💔💔💔 — Selene Ulloa (@SeleneUlloaa) March 13, 2018

brave g, gonna miss you two together. i love you!! — maxime (@rosesilluminate) March 13, 2018

وكانت جيجي حديد قد نشرت صوراً عدة في فيديو خاص يجمعها بحبيبها النجم العالمي لمناسبة ذكرى ميلاده الـ25.

وكان اللافت أنَّ إحدى الصور أظهرت وشماً جديداً على صدر مالك على شكل عينين، هما على الأرجح عينا حبيبته جيجي، وذلك نسبة للشبه الكبير الملحوظ.

وقد أحدث الفيديو الذي تخطَّى عدد مشاهداته الـ4 ملايين ضجة كبيرة بين جمهور الثنائي، الذي اعتبر أنها خطوة رومانسية مميزة تدل على عمق الحب الذي يجمعهما.

وكانت جيجي قد أرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أحب هذا الرجل بطريقة أكبر من تلك التي تعبّر عنها الكلمات، أنا مُلهَمَة بطريقته وإعطائها المزيد كل يوم.. كل عام وأنت بخير، 25 عاماً من الحياة، أنا سعيدة وفخورة لأنني بجانبك".

والتقى المغني ذو الـ24 عاماً بالعارضة ذات الـ22 عاماً عام 2016، ووقع في غرامها من أول نظرة بعد حضوره لعرض شركة الملابس الداخلية الشهيرة Victoria's Secret التي تعتبر حديد إحدى أشهر عارضاتها، إذ اقترب منها المغني الوسيم بعد العرض وطلب مواعدتها.



وكان حتى مساء الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018 من أكثر المشاهير المرتبطين شعبية بين الشباب.