فيسبوك يُضيف قناة فيديو يومية على تبويب "ووتش" بحلول الصيف.. وهذا ما ستعرضه

يرغب فيسبوك في أن يكون أكثر من مجرد مكان لفيديوهات الحيوانات الأليفة والنكات سريعة الانتشار.



وقال موقع أكسيوس، في تقريرٍ له، نقلاً عن مصادر مطلعة، إنَّ عملاق الشبكات الاجتماعية يستعد لإطلاق مقاطع فيديو إخبارية يومية على منصة "ووتش" الخاصة به، بحلول صيف هذا العام، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

ويُحتمل أن تكون الخطوة جزءاً من جهود فيسبوك لتعزيز "التواصل الهادف" على الموقع، والتركيز على مقالات من منظمات ذات مصداقية، عقب مشكلة الأخبار الملفقة التي تواجه الموقع.



وكان فيسبوك قد أطلق تبويب "ووتش" في أغسطس/آب 2017، معلناً الموقع مكاناً يستطيع مستخدموه مشاهدة مقاطع الفيديو الاحترافية من مواقع أخرى صانعة للترفيه وتستهدف جيل الألفية، مثل: "فوكس ميديا"، و"باز فيد"، و"إيه تي تي إن".

واختار فيسبوك حتى الآن، أن يحتوي تبويب "ووتش" على محتوى مشابه لما يعرضه التلفاز، ما يسمح له بمنافسة قنوات التلفاز التقليدية على أموال الإعلانات.



ويقال إنَّ الشركة تعمل مع مؤسسات إخبارية تقليدية وأخرى تضع المنصات الإلكترونية على رأس أولوياتها، لإنتاج فيديوهات للمنصة، وفقاً لموقع أكسيوس.



وأعلم الموقع الناشرين، بأنَّ طول مدة الفيديوهات يجب ألا يزيد على 3 دقائق، وأنَّه يأمل عقد شراكات مع نحو 10 وكالات إخبارية.



ويأمل فيسبوك أن تحضَّ فيديوهات الأخبار من المنظمات ذات المصداقية، على "التواصل الهادف" على الموقع، وهي الفكرة التي يبدو أنَّ فيسبوك يعمل عليها منذ فترة.