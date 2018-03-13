رغم أنه من أسباب إقالة تيلرسون.. البنتاغون يؤيد بقاء الاتفاق النووي مع إيران

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع البنتاغون الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، أن الاتفاق حول النووي الإيراني يبقى لصالح الولايات المتحدة، في حين يصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الاتفاق بـ"الفظيع".

وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل أمام لجنة في مجلس الشيوخ "نعم أنا أتشارك في الرأي" مع وزير الدفاع جيم ماتيس، وقائد أركان الجيش الجنرال جو دانفورد، اللذين يعتبران أن الحفاظ على هذا الاتفاق يبقى لصالح الولايات المتحدة.

وتابع الجنرال فوتيل "من وجهة نظري، يسوي هذا الاتفاق أحد أبرز التهديدات التي نواجهها من قبل إيران".

وقال أيضاً "في حال ألغي الاتفاق، علينا أن نجد طريقة أخرى للتعامل مع برنامج التسلح النووي" لإيران، قبل أن يضيف "لذا، نعم أشاركهم الرأي".

وكان الرئيس الأميركي أورد موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون المؤيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، من ضمن نقاط الخلاف معه الأمر الذي دفعه لإقالته.

ويعتبر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، الذي اختاره ترامب ليخلف تيلرسون في وزارة الخارجية، من "الصقور".

وانتهج منذ تعيينه على رأس الوكالة في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 خطاً متشدداً لا بل حربياً أحياناً، واعداً بأن تكون الوكالة أكثر "فظاظة" بوجه إيران وكوريا الشمالية خصوصاً.

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني في تموز/يوليو 2015 بين طهران من جهة والقوى الكبرى من جهة ثانية، ويفرض رقابة مشددة على النشاطات النووية لطهران بشكل يؤكد الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وتعترض إدارة ترامب بشكل أساسي على رفع بعض القيود المفروضة على إيران ابتداء من العام 2026، وعلى برنامج طهران البالستي الذي تعتبر أنه ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231.