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بعد ارتفاع نسبة العنوسة.. نائبة عراقية تتكفل بزواج كل عراقي من امرأة ثانية أو ثالثة

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IRAQI WEDDING
Displaced Iraqis, who fled the fighting in the northern city of Mosul, take part in a collective wedding ceremony funded by the Emirates Red Crescent, on April 7, 2017, in Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq. / AFP PHOTO / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images) | SAFIN HAMED via Getty Images

أعلنت النائبة في البرلمان العراقي جميلة العبيدي عن تكفلها بمصاريف زواج أي عراقي يرغب في الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة، كما تتكفل بدفع إيجار المنزل لعام كامل، لمساعدته على إتمام الزواج.

وأضافت العبيدي عبر صفحتها على فيسبوك أنها ستستعين بعدد من المحامين بجميع محافظات العراق لإنهاء إجراءات الزواج سريعاً، مع توفير سيارة تنقل العروسين من وإلى المحكمة لإتمام عقد الزواج.





ما أعلنت عنه النائبة العراقية ليس بجديد عليها، إذ أنها سبق وتقدمت بمقترح لرئيس البرلمان تطلب فيه منح الحكومة 15 مليون دينار (١٢٦٥٨ دولاراً) إضافة إلى قطعة أرض، لكل من يتزوج أرملة أو مطلقة و25 مليوناً (حوالي 21 ألف دولار) لمن يتزوج زوجة ثانية.



وعرف عن النائبة البرلمانية اهتمامها بقضايا المرأة خاصة الأرامل منهن في بلد أنهكته الحرب، إذ وصلت نسبة العنوسة بين الفتيات حوالي 70%، نظراً للحروب العديدة التي مر بها العراق خلال العقود الماضية، إضافة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة وكثرة التفجيرات التي يروح ضحيتها العشرات أغلبهم من الرجال.

 

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