"من باريس إلى مراكش".. عنوان مجموعة ربيع وصيف 2018 لـZara.. ما الذي ألهم المصممين؟

"من باريس إلى مراكش" عنوان مجموعة ربيع وصيف 2018 لماركة الملابس الإسبانية Zara، التي أطلقتها الإثنين 12 مارس/آذار 2018.

Beautiful Marrakech 🌵🐪 #collageontheroad A post shared by 💃🏻Sara (@collagevintage) on Nov 27, 2017 at 6:44am PST

مصممو الماركة استلهموا قطع المجموعة من أسواق المدينة الحمراء ومن أزقتها والزخرفة على بيوتها القديمة، وأيضاً من عاصمة الأنوار الفرنسية باريس، وفقاً للنسخة الإسبانية من مجلة Harper’s Bazaar.

بعد جزيرة لانزاروت بإسبانيا قرر المصممون أن تكون وجهتهم المغرب وفرنسا. واعتبرت المجلة أن الجزيرة الإسبانية والمدينة المغربية كانتا أكثر مكانين ملهمين لمصممي الموضة في إسبانيا هذه السنة.

ماركة الملابس الجاهزة قررت بمجموعتها الجديدة تكريم المصمم العالمي إيف سان لوران الذي قضى جزءاً من حياته بمراكش في الستينيات وتحول منزله وحديقته مزاراً للسياح بالمدينة الحمراء.

المجموعة المستوحاة من مراكش تتضمن قمصاناً خفيفة تليق بالصيف عليها رسومات تعكس روح المدينة الحمراء، وأيضاً قبعات كبيرة كالتي يرتديها البائعون والحمالون في مراكش، حتى تحولت علامة للمدينة.