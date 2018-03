للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.. بريطانيا تمنع ناشطة يمينية متطرفة من دخول أراضيها

أصبحت صحفية كندية ثالث شخص يطلق عليه ناشط مناهض للمسلمين، ومُتهم بالعنصرية تم منعه من دخول بريطانيا خلال 72 ساعة فقط.

استجوب حرس الحدود الناشطة السياسية بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، والكاتبة الليبرالية، لورين ساوثرن لمدة 6 ساعات في بلدة كاليه في شمال فرنسا حيث كانت تستعد للقدوم إلى المملكة المتحدة لإجراء مقابلة مع المؤسس المشارك لرابطة الدفاع الإنكليزية، تومي روبنسون.

ومن المفهوم أن الصحفية البالغة من العمر 22 عاماً استدعيت للاستجواب بسبب مخاوف من حادث وقع فبراير/شباط في بلدة لوتون التابعة لمقاطعة بيدفوردشير، في إنكلترا حيث اتهمت بتوزيع مواد تدعو إلى العنصرية على شكل ملصقات إسلامية.

وفي يوم الجمعة 9 مارس/آذار 2018، اعتقلت الحكومة البريطانية الناشط النمساوي اليميني مارتن سيلنر وصديقته الأميركية بريتاني بيتيبون، المؤلفة والمعلقة على موقع يوتيوب.

Investigated me under schedule 7 (terrorism act) because of alleged racism. At least they let me identify as Pakistani on my report lol. Still being held by police. pic.twitter.com/LhZFK2d8Jh

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) March 12, 2018