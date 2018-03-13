رغم وجود اسمه على قوائم الإرهاب.. أبو تريكة يعلن عودته لمصر.. ومشاهير: "أحسن خبر في 2018"

كتب لاعب الكرة المصري محمد أبو تريكة تغريدة يؤكد فيها نيته للعودة لمصر.

إذ كتب "قريباً ثم عدد من إيموجي لعلم مصر"، وفي التعليقات تفاعل عدد من مشاهير الرياضة والفن متمنين عودته سالماً.



قريبا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 13, 2018

من بينهم الممثل المصري محمد هنيدي، الذي مازحه أبو تريكة بضرورة إعداد نفسه ليخسر في مباراة "بلايستيشن".



ترجع بالسلامه يا حبيب الناس — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 13, 2018

كما تمنى له المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني تمام الأمر بسلام.



هتنور بلدك يا جميل ربنا يتمها يارب على خير — Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) March 13, 2018

أما لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ عبر عن مدى سعادته معتبراً ذلك أهم أحداث 2018.



دى احلى حاجه هتحصل فى 2018 ان شاء الله 🙏❤️ — Ahmed Elsheikh (@ahmedelsheikh) March 13, 2018

وكذلك لاعب الأهلي محمد هاني، ولاعب نادي أرسنال محمد النني.



مصر هتنور يا ماجيكو 🙌🏻😍😄 — Mohamed ELNeny (@elnenny) March 13, 2018



والله احسن خبر الواحد سمعه @trikaofficial ❤️❤️ — MuhammedHany (@muhammedhany) March 13, 2018

يذكر أن محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكماً في 12 يناير/كانون الثاني 2017 ضم اسم لاعب منتخب مصر السابق بوضعه على قائمة الإرهاب.

وفي يونيو/حزيران 2017، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب، لمدة 3 أعوام، ضمن قائمة تضم ألفاً و538 شخصاً بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

فيما أوصت محكمة النقض، 12 مارس/آذار 2018، بقبول الطعن المقدم على حكم محكمة الجنايات بإدراج الأسماء على قائمة الإرهاب، بحسب ما أعلنه المحامي والمرشح السابق للرئاسة المصرية خالد علي على حسابه الرسمي في فيسبوك.









وكانت السلطات المصرية قد ألغت سفر والدة أبو تركية، فاطمة حسين (73 عاماً) إلى الدوحة، 12 يناير/كانون الثاني 2018، بعد رفض قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان اصطحابها على الطائرة لسوء حالتها الصحية.

يذكر أن أبو تريكة يعمل محللاً رياضياً في قناة beIN Sport في الدوحة.