صور عطلة لاعبي "ريال مدريد" إيسكو وثيو هيرنانديز في مراكش.. رونالدو يستعد لافتتاح فندقه بها

كريستيانو رونالدو ليس لاعب نادي ريال مدريد الوحيد الذي وقع تحت سحر مدينة مراكش الحمراء بالمغرب. على حساباتهما على إنستغرام نشر كل من لاعب الفريق إيسكو آلاركون وثيو هيرنانديز صوراً بعدما توجها إلى مراكش يوم الأحد 11 مارس/آذار 2018، مع زوجتيهما للاستمتاع بعطلة قصيرة في المدينة.









عطلة مستحقة بعد الفوز الذي حققه الفريق في مقابلة ضد نادي باريس سان جيرمان الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018، خلال مباراة الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها النادي الإسباني بهدفين مقابل واحد للفريق الفرنسي بالعاصمة باريس.

قرر مدرب الفريق، زين الدين زيدان، منح أعضاء الفريق الإسباني عطلة قصيرة قبل العودة إلى الميادين الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018. ومن المحتمل أن يكون اللاعبان التقيا في مراكش بتنسيق مسبق، في حين قد يكون الأمر صدفة، بحسب النسخة المغاربية من هاف بوست.

Marrakech 💙 #deaquíamarte🥐💙 A post shared by Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) on Mar 11, 2018 at 2:20pm PDT

ونشر اللاعبان صوراً لهما أمام مسجد "الكتبية" الأثري بمدينة مراكش، وبساحة الفنا المعروفة بالمدينة. هل تصبح مراكش وجهة اللاعبين المفضلة بعد أن قرر نجم الفريق الإسباني كريستيانو رونالدو افتتاح فندق بها؟