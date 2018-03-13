شباب الإمارات يبحثون عن عمل في معرض الوظائف! سخرية على تويتر من مشاهير اختيروا لنقل تجاربهم الناجحة

بدأت فعاليات معرض الإمارات للوظائف، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر إلى غاية الـ15 من نفس الشهر. وتشارك فيه أكثر من 100 مؤسسة وجهة حكومية تقدم فرصاً وظيفية متنوعة للباحثين عن عمل والطلبة في مختلف التخصصات.

وتسعى بعض القطاعات الحكومية إلى توطين الوظائف عبر توظيف الكوادر الشابة من خريجي الدولة وإلحاقهم بسوق العمل. وتتمثل الشواغر في تخصصات الهندسة، المالية، الاستثمار، التدقيق الداخلي، الوظائف الإدارية، أنظمة المعلومات، الجودة والصحة والسلامة والبيئة، التخطيط الاستراتيجي، وأخيراً عدد من الوظائف التشغيلية.

فعاليات المعرض عرفت تفاعلاً كبيراً على الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً تويتر، حيث افتتح مجموعة من الشباب الإماراتيين هاشتاغ "#معرض_الإمارات_للوظايف" تزامناً مع افتتاح المعرض. إلا أن أغلب تغريدات الهاشتاغ جاءت ساخرة.

إذ ينظم المعرض لقاءات بين زواره ومجموعة من الشباب المؤثرين على الشبكات الاجتماعية، الذين سماهم "الملهمين"، وذلك بهدف التعرف على مسيرتهم ونجاحاتهم.

إحدى المغردات تساءلت عن الإلهام الذي يمكن لهؤلاء تقديمه للباحثين عن عمل.

ما فهمت شو من الالهام بيعطون للباحثين عن عمل ؟! لهدرجه هالاشخاص ممكن ياثرون !!!! استغفرالله بس الواحد شو يقول 🙂 #معرض_الإمارات_للوظائف pic.twitter.com/iKumPxxkpT — أماني النعيمي 🇦🇪 (@mani_alnuaimi) ١٢ مارس، ٢٠١٨

وعبّر مغرد آخر عن سخريته بقوله "من الواضح أن فائدة المعرض كبيرة".

واضح انه المعرض له فايده كبيره 😂#معرض_الامارات_للوظايف pic.twitter.com/SPhZCVqubz — احمد الجناحي (@ahmedo_aljanahi) ١٣ مارس، ٢٠١٨

مغرد آخر تساءل عن المقابل الذي تلقاه هؤلاء "الملهمون" للمشاركة في المعرض.

لحظة 🤔 كيف ؟ ومن من ؟ 🤔 وهل هم الإلهام 🤔 !!! #لا_تعليق #معرض_الإمارات_للوظائف كم من المبالغ تم دفعها لهم !! هل تبرعوا بدون مقابل ؟ pic.twitter.com/nCUpBbLUlS — AHMAD💛 (@AAmansoory) ١٣ مارس، ٢٠١٨

ورأت مغردة إماراتية أن هناك نماذج أخرى تستحق أن تكون ملهمة للشباب في مجال العمل وأن تكون قدوة، وهي نماذج علمية.

مع كل الاحترام لرواد التواصل الاجتماعي .. لكن هل يستحقون بصدق ان يكونوا ملهمي الشباب الإماراتي في ميادين العمل ؟ اتوقع فيه نماذج علمية و عملية ممكن لها ان تكون قدوة في هذا الميدان #uae_careers #معرض_الإمارات_للوظائف pic.twitter.com/T1p9dHR1hv — د.نهلة عبدالله✍ (@NahlaFadhlani) ١٣ مارس، ٢٠١٨

أحد المغردين اقترح استضافة وزيرة الشباب بدل الأسماء التي وقع عليها اختيار منظمي المعرض.

لا ابحث عن احلام 🌚

ودي اكتب واقول لكن اكيد قلتو وخلصتو ..

لو مستظيفين وزيرة الشباب احسن وابرك لو مستظيفين المتفوقات علميا وعمليا مب احسن ومابقول شي ثاني .. #معرض_الإمارات_للوظائف pic.twitter.com/LWUCRYjhiu — ‎​вɪит п̵ℓнαѕнɪм̵ɪ☔☃ (@Rutoosh__) ١٣ مارس، ٢٠١٨

وقال أحد الشباب الإماراتيين أنه يبحث عن عمل منذ 2016، وأنه يرى أن المعرض مجرد دعاية.

من 2016 تخرجت من الثانوية و ابحث عن العمل و العام قدمت في كل مكان لكن محد اتصل انا اجوف المعرض دعاية فقط ؟؟؟؟ #معرض_الإمارات_للوظائف — ع (@its_3bood5) ١٣ مارس، ٢٠١٨

وعبّر أحد الشباب عن رأيه في المعرض قائلاً إن أغلبية الشركات المشاركة فيه تطلب من الزوار تسجيل أسمائهم دون التواصل معهم لاحقاً، وأن شرطة دبي والقوات المسلحة هي أكثر المجالات التي توظف الشباب.