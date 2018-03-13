النساء يسيطرن على ثلث المناصب الإدارية بإحدى وزارات المغرب

استطاعت النساء المغربيات الوصول إلى ثلث المناصب العليا بإحدى الوزارات.

إذ أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، إن 33% من المناصب الوظيفة العمومية العليا بالوزارة تشغلها نساء، مقابل 12% في العام 2011. مؤكداً على الدور الذي تلعبه المرأة في الإدارة العمومية داخل الوزارة.

فيما لفت إلى وصول نسبة النساء اللاتي يتولين مناصب المسؤولية داخل الوزارة إلى 21,5%، وذلك خلال احتفالية أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 9 مارس/آذار 2018.

حيث حضرت الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة بالمنطقة المغاربية، السيدة ليلى رحيوي، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

إذ أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي أن المغرب يقوم باستراتيجية لمأسسة النوع وللمساواة بين الجنسين، مضيفة أن المملكة منخرطة في جهود مستمرة للنهوض بحقوق المرأة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تعد طرفاً فيها، ومبادىء دستور 2011.

فيما تم تكريم خمس سيدات من الأطر العليا للوزارة، للإشادة بالجهود التي بذلنها خلال مسيرتهن المهنية.

وجاءت مناصبهن الإدارية كالتالي: العاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نذيرة الكرماعي، والمديرة العامة السابقة لميناء طنجة المتوسط نجلاء الديوري.

بالإضافة إلى المديرة الإقليمية السابقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ نعيمة المدهوني، والسيدة فاطمة الودراري، مندوبة سابقة للنقل؛ والسيدة بشرى بايبانو، لتحقيقها إنجازات رياضية.

يذكر أن هذه الوزارة التي تسيطر على ثلث مناصبها الإدارية نساء، تقوم بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والسكك الحديدية والملاحة البحرية.

كما تقوم الوزارة بالعمل لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف بها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة لإنجاز المشاريع والدراسات والإشراف عليها.