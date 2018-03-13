وزارة الإعلام الكويتية تحذّر مذيعةً من "إطعام القطط" وإلا ستُحال للتحقيق!

حذرت وزارة الإعلام الكويتية إحدى المذيعات من إطعام القطط مجدداً، وإلا ستحال للتحقيق.

جاء التحذير على لسان إدارة الأمن والسلامة بالوزارة، والتي قالت للمذيعة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت سحر بسيسو إن عليها عدم إطعام القطط مرة أخرى في مواقف مبنى وزارة الإعلام حتى لا تحال للتحقيق.









وذلك بناء على شكوى قدمتها إحدى زميلات المذيعة، والتي قالت إنها تعاني من فوبيا القطط، وتجمُّعها في موقف المبنى بسبب الطعام الذي تحضره زميلتها يخيفها.

المذيعة بسيسو أكدت صحة الشكوى التي أضحكتها فور علمها بها من إدارة الأمن والسلام بالوزارة، وبإخبارها، زميل لها ضحك هو الآخر وأخبرها بنسيان الموضوع لتوقعه أنه مجرد مزحة ولا توجد شكوى ضدها، بحسب ما صرحت به لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

لكن عند إطعامها القطط كعادتها بعد يومين، أخبرها مسؤول الأمن والسلامة على ضرورة أن تكف عن وضع المياه والطعام للقطط، لأن هناك شكوى حقيقية مقدمة من مذيعات بالمبنى.

وكان جوابها وقتها إن هذه القطط برية وتخاف عندما تقترب منها لوضع الطعام والشراب، وتعود القطط للتجمع بعد مغادرتها المنطقة.

متسائلةً إن كان إطعام القطط جريمة تستحق المساءلة.