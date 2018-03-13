تعاني من توتر الزفاف.. ماذا تفعل ميغان ماركل لتتخلص من القلق قبل زواجها؟

تستخدم العروس الملكية المرتقبة، ميغان ماركل، التأملَ كوسيلة للهدوء أثناء استعدادها لعقد قرانها بالأمير هاري.

هذا ما كشف عنه مدرّب التأمل الأميركي لايت واتكينز، قائلاً إنه يقدّم للعروس دروساً خاصة، بعدما تعرّفا منذ 5 سنوات عبر صديق مشترك.

وبحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية، الأحد 11 مارس/آذار 2018، وزعم واتكينز أن ميغان، البالغة من العمر 36 عاماً، تواصل ممارسة التأمل، لدرجة أنها قد تخصص وقتاً لجلستين من التأمل يومياً، واحدة في الصباح الباكر وواحدة بعد الظهر.

وقال في حديثه لمجلّة In Style الأميركية، بشأن تعريف ميغان بممارسة التأمل "أنا لم أشعر بأنها متوترة أو قلقة أكثر من اللازم، أو أي شيء من هذا القبيل، لقد بدت في حالة جيدة بالفعل".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنها رأت التأمل كأداة أخرى بإمكانها استخدامها لأن لديها الإمكانية والوقت -على ما أظن- للاكتشاف".

ويزعم المعلّم الذي يعيش بولاية كاليفورنيا الأميركية، وقد أصدر قبل فترة وجيزة كتابه الجديد حول ممارساته، أنه لا يزال يتواصل مع العروس المرتقبة عبر رسائل البريد الإلكتروني المُحمّلة بالجرعة اليومية من الإلهام.

وأضاف قائلاً: "في كل صباح، أُرسِل بريداً في تمام السادسة صباحاً، لقصّة ملهمة أو حكاية، وترد ميغان على الرسائل من وقت لآخر"، وتابع: "أنا أعرف أنها لا تزال تستفيد من ذلك، وأنا متأكد تماماً أنها لا تزال تمارس التأمل".

وقد تحدثت ميغان -المقرر زواجها من الأمير هاري البالغ من العمر 33 عاماً في قلعة وندسور الملكية في 19 مايو/أيار 2018- في وقت سابق عن الفوائد التي جلبتها ممارسة اليوغا لحياتها.

وفي الوقت الحالي، تستعد العروس المرتقبة لحفل الزفاف خلال جدولٍ زمنيٍ مزدحم بالارتباطات الملكية.

الزوجة المستقبلية عمّدت بمياه نهر الأردن



وكانت ميغان بحسب "هاف بوست عربي"، عُمِّدت على يد كبير أساقفة كانتربري، الذي استخدم ماءً مقدساً من نهر الأردن، تمهيداً للزواج من خطيبها الأمير هاري.



وانضم إلى الخطيبين -فيما وصف بأنه "مراسم تعميد سرية" خاصة- ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنول، في خطوة لانضمام الممثلة الأميركية ميغان ماركل إلى الكنيسة الإنجليكية، قبل أن تتمكن من الزواج بالأمير هاري، وفق ما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية.