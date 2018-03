ترامب يقيل تيلرسون من منصب وزير الخارجية بشكل مفاجئ

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، وأعلن تعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو في منصبه.

كما أجرى ترامب تغييراً كبيراً في فريقه للأمن القومي وسط مفاوضات حساسة مع كوريا الشمالية، حسبما ذكر مسؤولون في البيت الأبيض.

وطلب ترامب يوم الجمعة الماضي من تيلرسون التنحي، حيث كان الوزير يقوم بأول جولة له في أفريقيا مما اضطره للعدة إلى واشنطن قبل يوم واحد تقريبا عما كان مقررا له في جولته.

وسيحل بومبيو مكانه في وزارة الخارجية، وستخلفه جينا هابسيل - نائب المدير في وكالة الاستخبارات المركزية - في وكالة الاستخبارات المركزية، لتصبح أول امرأة تدير وكالة التجسس.

وفي تصريح صدر لواشنطن بوست، أشاد ترامب بكل من بومبيو وهاسبل.

وقال ترامب: "أنا فخور بتسمية مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، ليكون وزير خارجيتنا الجديد".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٣ مارس، ٢٠١٨