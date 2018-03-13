الخدعة السحرية لهذه الطفلة الصينية حيَّرت الكثيرين على فيسبوك.. كيف تفعل هذا؟ (فيديو)

3 بيضات، ووعاءان صغيران، وعصا.. هذا كل ما احتاجته هذه الطفلة الصغيرة، لتحصل على كل هذه المتابعات على الفيسبوك، بحسب ما ذكرت النسخة الألمانية لـ"هاف بوست".



وفي فيديو مدته 11 ثانية نشرته صحيفة China Daily، تقوم فتاة صغيرة غير معروفة بخدعة سحرية، أصابت متابعيها بذهول، وتساءلوا: كيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ حيلة بسيطة، فقط عليك الانتباه إلى اليد اليمنى للفتاة.

الخدعة في خطوات مفصلة

في البداية، تضع الفتاة الصغيرة ثلاث بيضات ووعاءين مفتوحين أمامها.

ثم تقلب الوعاء الذي على يمينها، وتبدو وكأنها تضع بيضة تحته.

وهنا تبدأ الخدعة، لأن الحقيقة أنها لا تضع البيضة تحت الوعاء، وإنما تحتفظ بها في يدها اليمنى.



ومن بعدها تقلب الفتاة الوعاء الثاني، وتضع بيضة أخرى تحته.

أما ما لا تراه فهو أنها في هذه اللحظة تُخفي كذلك البيضة الأولى التي احتفظت بها في يدها اليمنى طوال الوقت وتضعها تحت الوعاء.

ثم تلتقط البيضة الأخيرة بيدها اليمنى، وتبدو وكأنها تعطيها إلى يدها اليسرى. ولكنها في الحقيقة تحتفظ بها في اليد اليمنى.

ثم تقلب الوعاء من جديد وتضع البيضتين تحته مرة أخرى، ولكنها تضع معهما في نفس الوقت البيضة التي احتفظت بها في يدها اليمنى.

ثم تهز العصا بسرعة وتقلب الوعاء لتخرج من تحته ثلاث بيضات. لا عجب إذن في أن الوعاء الآخر لا يوجد تحته أي بيض.

يبدو هذا منطقياً تماماً، أليس كذلك؟



وتفاعل الكثير من مستخدمي فيسبوك مع خدعة الطفلة الصغيرة، وحظي مقطع الفيديو بتعليقات كثيرة أثنت على الفتاة وخفة يديها.