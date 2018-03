"ليسوا بعيدين لكن لا أستطيع الوصول إليهم".. قصص من داخل المدينة المحاصرة تروي معاناة السكان لِلمِّ شمل عائلاتهم

أثناء تحليق 5 طائرات حربية، أمس الإثنين 12 مارس/آذار 2018، فوق سماء منطقةٍ آخذة في الانكماش تُسيطر عليها المعارضة السورية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، كافح مروان حبق، العالق في هذه المنطقة لمعرفة أفضل طريقة لِلمّ شمله مع زوجته وابنته الرضيعة، بسحب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وأدى تمكن النظام السوري وحلفاؤه من تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء، كل منها مُطوَّق ومحاصر، أدَّى إلى عزل مروان عن عائلته فجأةً، حسبما قال في اتصالٍ هاتفي.

وترى الصحيفة الأميركية أن تقسيم المنطقة التي تُعدُّ آخر المناطق الرئيسية التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا يكون نقطة تحوُّل بعد 3 أسابيع من شن القوات الموالية للنظام السوري حملة أرض محروقة في المنطقة بلا هوادة، مدعومةً بالغارات الجوية الروسية الكثيفة.

ازداد الشعور بالفوضى خلال الأيام الأخيرة في الغوطة الشرقية. فقد دفع تقدم النظام السكان إلى الفرار إلى أراضي المعارضة المتبقية، وخاصةً مدينتها الرئيسية دوما، واصطحب البعض ماشيتهم بعد خسارة أراضيهم الزراعية، وحاولوا التكدس في الأقبية المزدحمة بالفعل.

وقال ثائر الدمشقي، أحد النشطاء المعارضين للحكومة السورية في مدينة دوما، مستخدماً اسماً مستعاراً للحفاظ على سلامته: "رائحة القمامة المُتعفنة في كل مكان، بالإضافة إلى رائحة الحيوانات"، مضيفاً أنَّ 100 عائلة تدفقت إلى حيِّه فقط. وقال: "الأغنام والماشية تُطوِّق منزلي، تخيَّل، يعيش البقر داخل منزلي".

وتضاعفت الروايات عن انفصال العائلات والأصدقاء فجأةً بفعل التغيرات في الخطوط الأمامية.

مروان حبق وعائلته من بلدة عربين، انتقلوا إلى منزل والديّ زوجته في بلدة حرستا القريبة، في أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد أن قُصِفَ منزله. لكن في حين ترزح حرستا تحت القصف المُكثف، ومع اقتراب سقوطها في قبضة القوات الحكومية، غادر مروان إلى ضاحية زملكا -وهي ضاحية أبعد قليلاً عن خط الجبهة- للبحث عن ملجأ يمكنه نقل عائلته إليه.

وبدا أمس الإثنين أنَّه لن يراهم أبداً مرةً أخرى.

وقال في رسالةٍ صوتية: "إنَّهم ليسوا في مكانٍ بعيد، لكن لا يمكنني الوصول إليهم. كان الطريق غادراً "إنَّه يومٌ مثل يوم القيامة".

لم تكن ضاحية زملكا حيثُ يأمل مروان في إيجاد مكانٍ آمن لعائلته أفضل حالاً من باقي المناطق المحاصرة؛ إذ قال إنَّ الضاحية اكتظت بالمدنيين "مثل الخيار المُخلَّل" في مرطبان، بعضهم ينامون في الشوارع، وتحت السلالم، وفي الميادين.

وأخيراً وصل مروان إلى عائلته يوم الإثنين ظهراً. خاض رحلةً محفوفةً بالمخاطر عبر الجبهة الأمامية لأخذهم من حرستا إلى عربين، حيث كانوا يختبئون حتى مساء الإثنين في منزلهم القديم المُهدَّم، الذي فرّوا منه الشهر الماضي، إلى أنَّ يصبح الوضع آمناً لإيجاد ملجأ أفضل.

يذكر أنَّه في المعركة المحورية بمدينة حلب الشمالية منذ عام ونصف العام، كان التقدم الحكومي الذي قسَّم المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة إلى جزأين بداية النهاية بالنسبة للمعارضة في حلب.

وأصدر جيش الإسلام الذي يسيطر على الجزء الشمالي من الغوطة الشرقية، أمس الإثنين، بياناً يُعلن فيه عن اتفاقيةٍ مع روسيا والأمم المتحدة لإجلاء بعض الجرحى لتلقي العلاج على دفعات.

وقُتِلَ أكثر من ألف مدني في الهجوم، منذ أن بدأت حملة تصعيد الحكومة السورية لاستعادة الغوطة الشرقية، الشهر الماضي فبراير/شباط. ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة إنَّ هناك ألف مدني في حاجةٍ إلى إجلاءٍ طبيٍ عاجل.

