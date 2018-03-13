جزائري يحرق الدجاج حياً ليُعبِّر عن العنف بعمل فني! الفيديو عُرض في فرنسا وأثار انتقادات كبيرة

علَّقها من أرجلها على الجدار وأشعل فيها النار وهي على قيد الحياة، المشهد الصادم هو عمل فني تحت اسم "الربيع"!، اختار أن يعبر به الفنان الجزائري عادل عبدالصمد عن العنف.

الفيديو الذي يُظهر الطيور تحترق يُعرض في إحدى غرف متحف الفن المعاصر في مدينة ليون الفرنسية، منذ الخميس 8 مارس/آذار 2018، ما جعل المدافعين عن الحيوانات يحتجون.

إذا كان الفنان يضمن أن الطيور لا تعاني، فإن الجمعيات تشجب العرض المقدم لزوار المتحف، ما استدعى توضيحاً منه، وفقاً لصحيفة Le Parisien الفرنسية.

الفيديو أُنجز في المغرب، بحسب الفنان، مع فريق من الفنيين الذين يخلقون مؤثرات سينمائية، والذين يستخدمون هذا المنتج عادة لإشعال النار وتأثيراتها كونها آمنة".

استخدم عادل عبدالسلام ألسنة اللهب على جسده في عمل فني سابق، قبل أن يستخدمها على الطيور بالربيع، مشيراً في رده على الجمعيات أن الطيور تعرضت للنيران، لمدة 3 ثوان فقط، تحت سيطرة صارمة من طرف الفنيين لتجنيبها أي معاناة.

"هذا ليس فناً.. إنه قسوة على الحيوانات"، هكذا علَّقت جمعية Peta المهتمة بالحيوانات بسخط، في حين ما زال المتحف يعرض العمل. وقالت الجمعية في بلاغ لها، سواء استخدم الفنان خدعة أم لا، فإن الدواجن المستغلة في العمل كانت معلقة رأساً على الحائط بواسطة أقفال، وعرضت على المتفرجين وهي تواجه ألسنة اللهب، وهي تجربة مرعبة وصادمة، بحسب الجمعية.

وكانت مؤسسة بريجيت-باردو أيضاً مستاءة من وجود هذا العمل، نفس الموقف اتخذه إيميريك كارون، المذيع في أحد برامج فرانس 2.

لم يخطط المتحف لإزالة العمل، الذي من المفترض أن يتم عرضه حتى 8 يوليو/تموز 2018.