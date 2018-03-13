زيت الزيتون والخميرة وبذرة الكتان.. إليك 9 منتجات تساعد على تحسين الخصوبة

في حين ترغب جميع النساء في الحمل والإنجاب، تحُول العديد من المشكلات دون ذلك.

في هذه الحالة، يمكن للمرأة تعزيز قدرتها على الإنجاب، عن طريق اتباع نظام غذائي صحيٍّ ومتوازن.

وتساعد هذه الأطعمة على القضاء على مشكلات نقص الفيتامينات، والمعادن التي تحد من خصوبة الرجل والمرأة على حد سواء. علاوة على ذلك، تسهم هذه الأطعمة في رفع مستويات الخصوبة لكلا الجنسين.

خميرة البيرة









تعود خميرة البيرة بالعديد من الفوائد الصحية على الإنسان، نظراً لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن. ويعد هذا المنتج من الأطعمة الغنية بالبروتين، والأحماض الأمينية الأساسية، وفيتامين B، والحديد والزنك، وغيره من المعادن المفيدة.

فضلاً عن ذلك، تحتوي خميرة البيرة على كميات كبرى من حمض الفوليك، الذي يعد من المعادن المهمة لحمل المرأة.

جرثومة القمح

تحتوي جرثومة القمح على العديد من الخصائص المفيدة. وتضمن تزويد الجسم بكميات كبيرة من فيتامين Е، الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى مواجهة بعض المشكلات، على غرار العقم. وفي الواقع، يتوفر هذا المنتج على شكل مسحوق، أو زيت يمكن تطبيقه على الجلد.

حبوب اللقاح أو حبوب الطلع

في هذا السياق، ينصح باستخدام هذا المنتج لزيادة مستوى الخصوبة لدى كلا الجنسين، نظراً لدوره في زيادة الرغبة الجنسية، ومنح الرجل والمرأة المزيد من القوة.

علاوة على ذلك، تحتوي حبوب اللقاح على الزنك. لهذا السبب، ينصح بتناول ملعقتين من هذا المنتج بشكل يومي.

أفوكادو

تعرف هذه الفاكهة بطعمها اللذيذ وفوائدها الكبيرة، إذ تعد مصدراً لفيتامين Е، الذي يسهم في زيادة الخصوبة، وتحسين وظائف الأعضاء التناسلية.

كما أظهرت الدراسات أن استهلاك الأفوكادو، يزيد من فرص التغلب على مشكلات العقم؛ نظراً لدوره في تحفيز عملية الإباضة.

لذلك، يمكنك تناول الأفوكادو المالح أو الحلو، عن طريق تقسيمه إلى مكعبات صغيرة. وينصح العلماء الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة قليلة البروتينات الحيوانية باستهلاك هذا المنتج.

زيت الزيتون









يعد الجميع على دراية بخصائص ومميزات زيت الزيتون، وما يعود به من فوائد على صحة المرء.

في هذا السياق، يزيد زيت الزيتون من فرص الحمل، نظراً لدوره في تحسين الخصوبة لدى المرأة والرجل. عموماً، يعتبر زيت الزيتون من العناصر الأساسية في النظام الغذائي.

لهذا السبب، يجب المحافظة على خصائصه الطبيعية، لتحقيق النتائج المرجوة. إضافة إلى ذلك، ينصح بتناول ملعقة أو ملعقتين من هذا الزيت يومياً.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل من الأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية، والقادرة على زيادة كمية الحيوانات المنوية، وتحسين حركتها، كما تنصح النساء أيضاً باستهلاك هذا المنتج.

يمكنك إضافة القليل من العسل والليمون لهذا المشروب. كما يمكنك إضافته للسلطة أو للأطعمة المعلبة.

زيت بذور الكتان

يعتبر زيت بذور الكتان من المنتجات الغنية بالأوميغا 3؛ وهو ما يجعله من المنتجات الضرورية لزيادة الخصوبة.

ومن الأفضل تناول ملعقة واحدة من هذا المشروب يومياً. علاوة على ذلك، يمكنك طحن بذور الكتان، وإضافتها إلى السلطة، أو الحساء، أو الأرز، أو العصير.

زيت دوار الشمس

يحتوي زيت دوار الشمس على العديد من الخصائص المفيدة للصحة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يحظى هذا المنتج باهتمام كبير، مقارنة بأنواع أخرى من الزيوت. وعلى سبيل المثال، يحتوي زيت دوار الشمس على كميات كبيرة من الفيتامين E. من جهة أخرى، يمكن تناول زيت دوار الشمس، وزيت الزيتون في آنٍ واحد؛ نظراً لوجود ميزات خاصة لكل نوع من بينهما.

الجوز

أظهرت بعض الدراسات أن تناول كمية من المكسرات يومياً لمدة 12 أسبوعاً، كفيل بتحسين شكل وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

ويساعد إدراج هذه المنتجات العشرة في نظامك الغذائي اليومي على تحسين الصحة، وزيادة فرص الحمل