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لـ "فضل الشيخ زايد عليها".. لطيفة تقاضي إعلامياً تونسياً "أهانها"

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ردَّت الفنانة التونسية لطيفة، على ما اعتبرته إهانة تعرَّضت لها من قِبل الإعلامي التونسي لطفي العماري، أثناء الحديث عنها في برنامج "كلام الناس"، الذي يُعرض على شاشة قناة "الحوار التونسي"، معلنة أنها ستتوجه للقضاء.

وبدأت القصة عندما انتقد العماري، خلال برنامجه، اعتراف لطيفة بفضل رئيس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان عليها، أثناء تكريمها في "عام زايد الخير" بالعاصمة الفرنسية باريس، قائلاً: "الفنان لازم يشكر ربه أنه أعطاه صوتاً، لكن إذا الفنان يرى نفسه لم يصل بالصوت، وقتها يشكر الذي وصله".

وأضاف: "عندنا في تونس فنان كبير، وعنده صوت صغير مثل لطيفة، وهي حالياً في مصر، عملت بصوتها ما لم يستطع فنانون آخرون أن يفعلوه، رغم أن صوتهم أفضل بكثير منها"، ووافقه الرأي ضيفان آخران في الحلقة، موضحين أن ما فعلته لطيفة هو تملُّق منها لرجال السلطة، وهو ما يقلِّل من قيمتها كفنانة.

إلا أن الفنانة التونسية ردَّت على ما دار خلال الحلقة، والذي اعتبرته إهانةً لها، وقالت لطيفة إنها ستلجأ إلى القضاء التونسي لكي يأخذ حقها، وإنها لا تهتم بالآراء التي تهاجهما، لذكرها فضل الشيخ زايد عليها، مؤكدة في تغريدة لها: "سأظل دائماً أتذكر فضله".

وكانت لطيفة ذكرت فضلَ الشيخ زايد عليها أثناء تكريمها في "عام زايد الخير" بالعاصمة الفرنسية باريس، في 4 مارس/آذار 2018، وقالت: "ألف رحمة على بريق أمل حياتي كلها سمو الشيخ زايد الله يرحمه"، وتذكرت فضله عليها بـ"استكمال دراستها وتحقيق طموحها".

 

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