لـ "فضل الشيخ زايد عليها".. لطيفة تقاضي إعلامياً تونسياً "أهانها"

الف رحمة علي بريق أمل حياتي كلها سمو الشيخ زايد الله يرحمه 🙏🏻 #Repost @uae_barq with @get_repost ・・・ . على هامش تكريمها في عام زايد الخير في باريس، الفنانة لطيفة التونسية تترحم على زايد وتذكر فضله عليها باستكمال دراستهما وتحقيق طموحها. #برق_الإمارات

