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شاهد.. هيلاري تتعرض لموقف محرج للمرة الثانية خلال زيارتها للهند

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HILLARY CLINTON INDIA
Former US politican Hillary Clinton (C) walks out of Jodhpur Airport upon her arrival in Jodhpur in the western Indian state of Rajasthan on March 13, 2018. / AFP PHOTO / SUNIL VERMA (Photo credit should read SUNIL VERMA/AFP/Getty Images) | SUNIL VERMA via Getty Images

تعرَّضت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، لموقف محرج خلال زيارتها للهند، إذ انزلقت قدمها أثناء نزولها السلم، وذلك للمرة الثانية على التوالي، عقب حادثة كسر قدمها بلندن، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.





ورصدت الكاميرا انزلاق قدم هيلاري أثناء نزولها سلم قصر جاهاج ماها بالهند، ليحاول اثنان من مساعديها الإمساك بها ومنعها من السقوط، ولم تمر لحظات حتى انزلقت قدمها من جديد، لكنها حاولت ألا تسقط على الأرض.

ولم تمر ثوانٍ على الحادثة، حتى قرَّرت المرشحة السابقة للانتخابات الأميركية خلع حذائها والنزول حافية على السلم.

وكانت هيلاري وصلت إلى مدينة إندور الهندية، الأحد 11 مارس/آذار في زيارة خاصة.

وزارت هيلاري كلينتون مدينة ماندو، وهي مدينة قديمة تقع بالقرب من إندور، وهي موطن لآثار تاريخية، تشمل مساجد من القرن الرابع عشر ومعابد.

 

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