دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على "برج الحوت".. كيف أجابت عند الحديث عن الشخص الذي غنَّى له عمرو دياب؟

رغم الشائعات الكثيرة التي تظهر عن ارتباط وانفصال المغني المصري عمرو دياب ومواطنته الممثلة دينا الشربيني، قامت الأخيرة بالاحتفال بعيد مولدها على أنغام الأغنية المفجرة لتلك الشائعات.

إذ احتفلت الشربيني بعيد مولدها في العاصمة اللبنانية بيروت، على أنغام أغنية "برج الحوت"، التي قيل إن دياب غناها لها خصيصاً، كونها من مواليد هذا البرج (عيد مولدها 17 مارس/آذار)، وذلك لاقتراب عيد مولدها هي وبوسي شلبي.

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Mar 12, 2018 at 9:57am PDT

وفي فيديو آخر نشرته شلبي على حسابها بإنستغرام، قالت إن الأغنية نُفذت لأجلها وليست لدينا، لتضحك الأخيرة، فيما بدا عليها الاستغراب من الحديث الذي كانت تصوره شلبي سيلفي.

وقد حضر الاحتفال عدد من مشاهير الفن، بينهم إلهام شاهين، ونيللي كريم، وناهد السباعي، وهالة سرحان، وبوسي شلبي، وحسن الرداد، وفيفي عبده، الذين ذهبوا إلى هناك لحضور مهرجان "سينما المرأة".

"فريق العمل" يحتفل بعيد ميلاد "الهضبة"

تعد هذه هي المرة الثانية التي ترقص فيها الشربيني على نغمات دياب، حيث انتشر فيديو من قبل وهي ترقص على أغنية "الليلة الليلة" في عيد ميلاد عمرو دياب، حيث كانت برفقته.









ومع انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية، وتفسيره على كونه دليلاً قاطعاً على وجود علاقة تربطهما، نشر الهضبة تعليقاً عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "مع فريق عمل فيلمي الجديد في صيف 2018".

مع فريق عمل فيلمي الجديد في صيف ٢٠١٨ pic.twitter.com/T0qrzfROmq — Amr Diab (@amrdiab) October 11, 2017

وقد اعترفت الشربيني سابقاً بعلاقتها بدياب، مؤكدةً أنها تأتي في إطار تصوير عمل فني مشترك، وذلك خلال حديثٍ أجرته معها مجلة "لها".

ونقلت المجلة نصاً قولها: "ما زلنا نحضِّر لهذا الفيلم، وأعقد حالياً عدداً من الجلسات مع فريق عمله، للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، وأجسد من خلال العمل دوراً جديداً ومختلفاً".

مؤكدةً أنها لن تكشف عن تفاصيله إلا بعد الانتهاء منه، وأنه سيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور، ومن المفترض البدء في تصويره قريباً.

انفصال دون ارتباط رسمي

كل هذا، على الرغم من الشائعات الأخيرة بشأن الانفصال، رغم أن الارتباط لم يؤكد من قبلهما.

ففي فبراير/شباط 2018، نشرت مجلة "موقع ليالينا" خبراً على لسان مصادر مقربة من النجمين، تقول فيه إن الشربيني تهدد بنشر وثيقة زواجها من دياب، وذلك بعد تعرضها للمضايقات من قبل زملائها في المسلسل الذي يجمعها بالهضبة.

وفي الوقت نفسه، تابع عدد من المواقع الفنية حسابات الشربيني على الشبكات الاجتماعية، وأكدوا أنها ألغت متابعته على تويتر وإنستغرام.

وفُسر هذا وقتها على أنه إحدى علامات عودة العلاقة بين عمرو دياب وزوجته زينة عاشور، التي توترت لفترة، قامت خلالها زينة بإلغاء متابعة عمرو على إنستغرام، وذلك مع مشاركة زينة فيديو مع أبنائهما يتحدثون فيه عن حياتهم، وأشارت (Mention) فيه لدياب معلقةً Until Forever.